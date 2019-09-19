Ростов-папа замер: ГАЗ vs КамАЗ — кто победит

Ралли рейды возвращаются в Ростов! Десять лет здесь не было подобных соревнований, но вот теперь этап Чемпионата России по раллли-редам опять проходит по донским степям. Казалось бы –– нужно радоваться, да вот погода решила иначе, встретив спортсменов страшным ливнем и ураганом. Как пелетон справился с первой напастью гонки, зафиксировал портал «АвтоВзгляд».
Бешеный ветер как спички ломал вековые деревья, в порывах ярости рвал линии электропередач. Прямо в центре города дерево рухнуло на двух прячущихся от непогоды женщин. Но разве может какой-то ураган испугать лучших спортсменов России? Даже не России, а мира! На старт в Ростове-на-Дону выходят неоднократные победители Дакара и других самых значимых соревнований.
За два дня спортсмены должны преодолеть 850 км донских степей. Много это? Мало? Все зависит от погоды. Трасса здесь, как говорят пилоты, метеозависимая. Если сухо, то по ней можно лететь, как по шоссе. Газуй да посматривай, чтобы случайно не пропустить овраг. Но если пойдет дождь, то степные дорожки раскисают, картина меняется кардинально: скорость падает, причем — катастрофически. Еще вчера под теплым солнышком машины просто летели, а уже сегодня еле ползут под плачущими небесами.
Похоже, нечто подобное произойдет на «Бахе Ростов». Страшный ливень пропитал все вокруг, и спортсмены аврально продумывают, как действовать в столь резко изменившихся условиях. Глина и чернозем превратились в засасывающую кашу, так что скорости явно упадут.
– В бахе Ростов будет участвовать около 30 экипажей, но это сильнейшие гонщики страны, — комментирует ситуацию пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенкою — Так, заявилось аж три машины команды «КАМАЗ Мастер». Причем это настоящие боевые экипажи, которые уже побеждали и в Дакаре, и в «Шелковом пути». Так что борьба будет серьезная. Новичков в Ростове практически нет. Опыт у экипажей колоссальный, поэтому капризы погоды не станут катастрофическими.
– У вас какой настрой, — интересуемся у гонщика?
– Любой настоящий спортсмен всегда настроен на борьбу. Мы же реально претендуем на победу в Чемпионате России, так что нас устраивает единственный результат — первое место в своем классе. За него и будем бороться…
Команда «ГАЗ Рейд Спорт» для соревнований в Ростове-на Дону подготовила шесть машин: две «Газель Next» выступают в зачетной группе R, три грузовика «ГАЗ Садко Next» и один ГАЗ 22177 будут сражаться в группе Т4.
– Любопытно, чем такая армада отличается от соперников?
– Наша команда интересна тем, что мы в боевых условиях тестируем новейшие разработки конструкторов ГАЗ, — поясняет руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Некоторые из них затем используются на серийных машинах. Из новостей: одна наша «Газель Next» получила пружинную подвеску. Ей управляет отличный пилот Алексей Игнатов, который всегда демонстрирует хороший результат. А сейчас получил дополнительные возможности…
20 сентября у всех участников будет очень тяжелый день. Люди выдержат. Выдержит ли техника?