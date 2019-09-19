Ростов-папа замер: ГАЗ vs КамАЗ — кто победит

Бешеный ветер как спички ломал вековые деревья, в порывах ярости рвал линии электропередач. Прямо в центре города дерево рухнуло на двух прячущихся от непогоды женщин. Но разве может какой-то ураган испугать лучших спортсменов России? Даже не России, а мира! На старт в Ростове-на-Дону выходят неоднократные победители Дакара и других самых значимых соревнований.

За два дня спортсмены должны преодолеть 850 км донских степей. Много это? Мало? Все зависит от погоды. Трасса здесь, как говорят пилоты, метеозависимая. Если сухо, то по ней можно лететь, как по шоссе. Газуй да посматривай, чтобы случайно не пропустить овраг. Но если пойдет дождь, то степные дорожки раскисают, картина меняется кардинально: скорость падает, причем — катастрофически. Еще вчера под теплым солнышком машины просто летели, а уже сегодня еле ползут под плачущими небесами.

Похоже, нечто подобное произойдет на «Бахе Ростов». Страшный ливень пропитал все вокруг, и спортсмены аврально продумывают, как действовать в столь резко изменившихся условиях. Глина и чернозем превратились в засасывающую кашу, так что скорости явно упадут.