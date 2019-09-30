В автосервис приглашают владельцев травмоопасных BMW X3

У 287 «паркетников» BMW X3 обнаружен дефект заднего центрального подголовника, чья опорная штанга была некачественно сварена. На первый взгляд может показаться, что это пустяковый недочет, но лучше отнестись к нему с должным вниманием. Дело в том, что при заднем столкновении из-за плохо укрепленного подголовника пассажир может получить серьезные травмы.

Оперативно узнать, какой конкретно кроссовер попадает под сервисное мероприятие можно, посмотрев перечень VIN автомобилей с недостатком на сайте «Росстандарта». Если один из номеров совпал с тем, что вписан в ПТС, следует связаться с ближайшим дилером и записаться на ремонт. «Официалы» бесплатно проверят и заменят запчасть на кондиционную.

Кстати, представители российского обиса марки в ближайшее время свяжутся с владельцами травмоопасных «Икс третьих», дабы сообщить о проблеме и пригласить в сервис. Отметим, что последний раз автомобили марки BMW попадали под отзыв из-за проблем в электропроводке, объявленный в начале августа. В нем приняли участие более 22 000 авто 5-й и 6-й серий.