Почему электронные «права» появятся в России не скоро

Пока за океаном снимают жутковато-красивые блокбастеры о цифровом будущем, российские автовладельцы могут оказаться подключены к зародышу тотальной государственной «матрицы» уже в самое ближайшее время. Нечто подобное отчетливо замаячило на горизонте после того, как глава ГИБДД генерал Черников рассказал о готовящемся введении в повседневный обиход «электронных прав»:

— В настоящее время прорабатывается инициатива внедрения электронных водительских удостоверений. Один из возможных вариантов ее реализации — создание электронной версии водительского удостоверения с его последующей интеграцией в смартфон, которую водитель и будет предъявлять при необходимости. В случае реализации этого проекта электронные «права» станут альтернативой привычному удостоверению. При этом в случае необходимости выезда за границу или желания иметь пластиковое водительское удостоверение, его можно будет оформить и в обычном виде, как сейчас, — сообщил глава автоинспекции агентству ТАСС.

Но вот когда сказка станет былью — пока не очень понятно, ведь разговоры о подобных электронных документах ведутся в России уже достаточно давно. Помнится, около трех лет назад в ходе очередного всплеска интереса СМИ к этой теме, представители Минкомсвязи даже рапортовали о работах над «электронными правами» и якобы готовящемся пилотном проекте в этой области на базе одного из регионов России.

Однако какой-то конкретики по этой теме у заинтересованных ведомств для широкой публики до сих пор не прибавилось: «работы ведутся», не более того.