Почему электронные «права» появятся в России не скоро

Генерал ГИБДД Михаил Черников пообещал привязать «права» и полис ОСАГО к смартфону водителя. И это хорошая новость, хотя полностью отказаться от традиционных водительских документов удастся еще очень не скоро.
Алексей Батушенко

Пока за океаном снимают жутковато-красивые блокбастеры о цифровом будущем, российские автовладельцы могут оказаться подключены к зародышу тотальной государственной «матрицы» уже в самое ближайшее время. Нечто подобное отчетливо замаячило на горизонте после того, как глава ГИБДД генерал Черников рассказал о готовящемся введении в повседневный обиход «электронных прав»:

— В настоящее время прорабатывается инициатива внедрения электронных водительских удостоверений. Один из возможных вариантов ее реализации — создание электронной версии водительского удостоверения с его последующей интеграцией в смартфон, которую водитель и будет предъявлять при необходимости. В случае реализации этого проекта электронные «права» станут альтернативой привычному удостоверению. При этом в случае необходимости выезда за границу или желания иметь пластиковое водительское удостоверение, его можно будет оформить и в обычном виде, как сейчас, — сообщил глава автоинспекции агентству ТАСС.

Но вот когда сказка станет былью — пока не очень понятно, ведь разговоры о подобных электронных документах ведутся в России уже достаточно давно. Помнится, около трех лет назад в ходе очередного всплеска интереса СМИ к этой теме, представители Минкомсвязи даже рапортовали о работах над «электронными правами» и якобы готовящемся пилотном проекте в этой области на базе одного из регионов России.

Однако какой-то конкретики по этой теме у заинтересованных ведомств для широкой публики до сих пор не прибавилось: «работы ведутся», не более того.

Тем не менее, можно не сомневаться, что «электронные права» у нас все таки введут — в том или ином виде. Достаточно вспомнить о заработавшем недавно «электронном ПТС». «Права», полис ОСАГО, свидетельство о регистрации транспортного средства пройдут аналогичный «путь» и тоже в конце концов получат электронную форму.

Что, как минимум, избавит автовладельца от необходимости возить с собой кучу документов. А дорожный полицейский, остановивший машину, будет в своем «планшетнике» видеть исчерпывающую информацию о ней и ее водителе — даже не произнося сакраментального «предъявите документы». В текущих реалиях такая технология может быть реализована, например, через установку на мобильный гаджет автовладельца приложения типа уже существующих «Госуслуг». А машину можно оснащать идентификационным чипом-транспондером.

Полицейский считывает данные со смартфона водителя, сканирует его автомобиль и, как говорится — вуаля: история нарушений ПДД, наличие страхового полиса, техническое состояние авто, кондиции здоровья самого водителя — все монументально оказывается перед глазами стража порядка.

Мечта любого правоохранителя, в общем. Но и в этом идеальном мире тотального контроля и проверок может оказаться не без проблем. Одна из них — необходимость обеспечить каждого инспектора ГИБДД в каждом медвежьем уголке нашей необъятной полицейским «планшетником», круглосуточно и надежно подключенным к центральным базам данных МВД.

Еще более сложная задача — точная идентификации водителя. Если ее не решить, то получится, что любой человек, внешне похожий на автовладельца, с его телефоном в кармане, может угнать приглянувшуюся машину: главное — знать PIN-код гаджета!

С другой стороны, гражданин может превратится буквально в пустое место, если потеряет свой смартфон с установленными в нем «Госуслугами», либо расколотит его или просто полностью посадит аккумулятор. Е

сли раньше было «без бумажки ты букашка», то в будущем, рисуемом генералом Черниковым, «букашкой» ты станешь, лишившись своей продвинутой «звонилки». Да, подобную проблему можно решить. Но только путем тотально-принудительного снятия отпечатков пальцев или какой-либо иной «биометрии» если не со всех россиян, то хотя бы с обладателей водительских удостоверений.

Возьмем на себя смелость предположить, что через некоторое время полицейские чины заговорят и об этом тоже. Ради безопасности и удобства граждан, разумеется! На данный же момент, широкие слои россиян почти наверняка воспримут подобную идею в штыки.

И подобные настроения, судя по всему, отнюдь не исключительно российская особенность. Так, в 2016-м году в СМИ появились сообщения, что в Великобритании и заокеанской Айове запускают эксперимент по введению «электронных прав» — почти как у нас сейчас. И с тех пор на эту тему — ни слуху, ни духу.

Видимо, надежная идентификация водителя по «мобильнику» в его кармане и там оказалась не особо реализуемой затеей. Так что ездить с пластиковыми в/у в кармане нам придется еще долго. Да так оно и надежнее, на само деле.

штрафы, водительское удостоверение, ПДД, ОСАГО, ГИБДД
30 сентября 2019
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