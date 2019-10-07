MINI построит новейший кроссовер на одной платформе с BMW 1-й серии

В интервью британскому журналу Autocar новый глава марки Бернд Кербер, пришедший на эту должность в апреле из BMW, раскрыл некоторые планы автостроителя. В числе прочего он рассказал, что в будущем бренду необходим еще один кроссовер. Судя по всему, SUV окажется крупнее MINI Countryman, а построят его на одной платформе с BMW 1-series. На этой же «тележке» возведены X1 и X2.

«Паркетник» вооружат классическими двигателями внутреннего сгорания, в силовой гамме будет и электрический мотор. Кроме того, маркетологи собираются возродить название Traveler. Ожидается, что с ним новинка и дебютирует. Правда, произойдет это в 2022 или 2023 году.

Тогда же сменят поколения и основные модели MINI — трехдверный и пятидверный хетчбэки. Вопреки мировым тенденциям, когда авто от поколения к поколению лишь прибавляют в габаритах, новая «трехдверка» — наоборот, станет меньше, вернувшись к истокам и приблизившись к своим первоначальным размерам.