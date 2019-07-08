С конвейера сошел первый переднеприводный BMW 1-й серии

Самым первым BMW 1-й серии новой генерации стала «пятидверка» в модификации 118i с голубой окраской кузова и со спортивным пакетом в списке оснащения. Как сообщает издание Motor1, «первенец» поедет к своему хозяину в Италию.

Стоит отметить, что «единичку» первого и второго поколений собирали на тех же мощностях. Там, помимо прочего, производят купе и кабриолет, а также вэн Active Tourer 2-й серии. Последний, кстати, стал первым переднеприводным авто бренда, и дебютировал в 2014 году.

По некоторым данным, предприятие в Лейпциге вскоре перестанет быть единственным, производящим BMW 1-й серии. В предстоящем ноябре авто будут собирать еще и на заводе марки в баварском Регенсбурге.

Сейчас главный конкурент Mercedes-Benz A-класса и Audi A3 представлен в России в пяти модификациях со 136-сильным бензиновым мотором объемом 1,5 л, с двухлитровым дизелем мощностью 190 л. с., а также в М-версии с двигателем, развивающим до 340 «лошадей», — на выбор. Ценник стартует от 1 600 000 рублей.