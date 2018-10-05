В России отзывают 467 пожароопасных MINI

Если во время аварии топливный насос без защиты был испорчен, то горючее может начать вытекать из системы наружу, и существует вероятность возгорания, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт».

Представители дилеров сами сообщат владельцам дефектных MINI Countryman о проблеме по телефону или письменно и пригласят в ближайший сервисный центр, чтобы установить недостающую деталь.

Владельцы кроссоверов и самостоятельно могут узнать, попадает ли их автомобиль в число аварийных или нет. Для этого нужно сверить VIN своей машины со списком номеров на сайте «Росстандарта». При совпадении достаточно просто обратиться к любому официальному дилеру и записаться на ремонт. Все сервисные работы будут выполнены бесплатно.