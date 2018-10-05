В России отзывают 467 пожароопасных MINI

Фото: MINI
BMW начала в России отзывную кампанию, которая затрагивает 467 MINI Countryman, проданных с 2017-го по 2018 годы. Причиной отзыва стал отсутствующий защитный кожух насоса высокого давления в топливной системе. А значит есть риск повредить насос при серьезном ДТП, что может привести к пожару.
Светлана Ермолаева

Если во время аварии топливный насос без защиты был испорчен, то горючее может начать вытекать из системы наружу, и существует вероятность возгорания, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт».

Представители дилеров сами сообщат владельцам дефектных MINI Countryman о проблеме по телефону или письменно и пригласят в ближайший сервисный центр, чтобы установить недостающую деталь.

Владельцы кроссоверов и самостоятельно могут узнать, попадает ли их автомобиль в число аварийных или нет. Для этого нужно сверить VIN своей машины со списком номеров на сайте «Росстандарта». При совпадении достаточно просто обратиться к любому официальному дилеру и записаться на ремонт. Все сервисные работы будут выполнены бесплатно.

двигатель, ДВС, кроссоверы, авария, ДТП, vin-номер, автосервис, ремонт
5 октября 2018
149