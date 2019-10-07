Пять фатальных проблем, грозящих машине из-за опавших листьев

Начнем с наиболее заметных проблем из-за листвы, возникающих практически сразу после запуска мотора. Опавший с деревьев мусор облепляет лобовое стекло и набивается под щетки стеклоочистителя. Мало кто из водителей убирает все это вручную. Большинство же просто включает «дворники» и не выключает их, пока листья и все прочее не слетят со стекла. Такая методика оборачивается ускоренным износом резины щеток, но кто об этом задумывается?

Вторая неприятность — опавшие листья на обуви заносятся в салон. Высыхая, они достаточно быстро растаптываются в труху, которая разлетается по укромным уголкам под креслами и ковриками, в самом прямом смысле становясь питательной средой для развития плесени, размножения насекомых и прочих «радостей», совсем не полезных для здоровья пассажиров машины.

Проблемами со здоровьем грозит и другой путь проникновения продуктов осеннего листопада в машину — через систему вентиляции. Конечно же, листья целиком не залетают в салон через воздуховоды, но их порой засасывает внутрь работающий вентилятор системы.