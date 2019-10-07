Пять фатальных проблем, грозящих машине из-за опавших листьев

Начнем с наиболее заметных проблем из-за листвы, возникающих практически сразу после запуска мотора. Опавший с деревьев мусор облепляет лобовое стекло и набивается под щетки стеклоочистителя. Мало кто из водителей убирает все это вручную. Большинство же просто включает «дворники» и не выключает их, пока листья и все прочее не слетят со стекла. Такая методика оборачивается ускоренным износом резины щеток, но кто об этом задумывается?
Вторая неприятность — опавшие листья на обуви заносятся в салон. Высыхая, они достаточно быстро растаптываются в труху, которая разлетается по укромным уголкам под креслами и ковриками, в самом прямом смысле становясь питательной средой для развития плесени, размножения насекомых и прочих «радостей», совсем не полезных для здоровья пассажиров машины.
Проблемами со здоровьем грозит и другой путь проникновения продуктов осеннего листопада в машину — через систему вентиляции. Конечно же, листья целиком не залетают в салон через воздуховоды, но их порой засасывает внутрь работающий вентилятор системы.
После этого они застревают там, физически засоряя ее трубы. Накопившись в значительном количестве, они, опять же, становятся питательной средой для патогенных микроорганизмов. Кроме того, со временем, высыхая и превращаясь в труху, опавшие листья засоряют салонный фильтр, ухудшая вентиляцию внутри машины.
Ну, и самое опасное, что может произойти с машиной по вине палой листвы — авария. Случиться она может в местах, где скоростная дорога проходит через лесной массив и деревья близко подступают к проезжей части. На подобных участках опавшие листья порой образуют на асфальте слой заметной толщины.
В сырую погоду машина вполне может «подскользнуться» на такой «каше», особенно на поворотах дороги, или когда водитель исполняет какой-либо резкий маневр — торможение, объезд в последний момент появившегося препятствия и т. д. При этом колеса авто могут мгновенно потерять сцепление с дорогой, что на большой скорости чревато серьезной аварией.