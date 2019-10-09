Плюс водород: KIA Sorento нового поколения готовится к премьере

В Сети уже всплывали снимки KIA Sorento четвертого поколения: обклеенный в маскировочную пленку «паркетник» проходил проверку скоростью на знаменитой Северной петле Нюрбургринга. Совсем недавно журналисты зарубежного издания Carscoops даже составили рендер нового кроссовера.
А сейчас четвертый Sorento обкатывают на дорогах общего пользования на родине автомобиля. Фото, опубликованные порталом TheKoreanCarBlog, не оставляют сомнений, что, переродившись в новой генерации, модель будет щеголять совершенно иной внешностью. Авто обретет новые, более угловатые формы, схожие с флагманским Telluride.
По некоторым данным, в моторной линейке «Соренто», помимо классических ДВС, появятся гибридные агрегаты и силовая установка на топливных элементах. Но приедет ли водородный кроссовер в Европу, где нынче в большом почете электрокары, большой вопрос. У компании Hyundai, куда входит и марка KIA, есть один водородомобиль Nexo, но он доступен только на домашнем рынке.
Ожидается, что премьера свежего KIA Sorento пройдет еще до конца года, а в продажу «паркетник» запустят в начале следующего. Правда, ранее говорилось о том, что производство авто стартует в августе 2020-го. Какие из этих данных соответствуют действительности — покажет время.