Почему бензин в баке машины может превратиться в лед

Нефть, из которой путем перегонки или крекинга производят бензин, густеет уже при температуре ниже −25 градусов. Но бензин — совсем другая история. Согласно ГОСТам Р 51105−97 и ГОСТ Р 51866−2002, минимальная температура, при которой должно происходить воспламенение топлива в цилиндрах двигателя равна −62 градуса. То есть жителям центральных регионов России беспокоиться вроде бы и не о чем. Но на деле все обстоит несколько иначе.

Само по себе горючее действительно не замерзает, но отечественные реалии порой не имеют ничего общего с физикой процессов в идеальных условиях. Мелкие заправочные комплексы, стоящие на грани вымирания, начинают «чудить» с бензином, добавляя присадки, а порой и просто воду ради увеличения своей прибыли. Таким образом H20 попадает в бензобак. Бензин легче воды и с годами в «танке» скапливается определенное количество жидкости, которая начинает превращаться в лед уже при пересечении забортной температурой нулевой отметки. Это и становится причиной образования ледяной пробки на фильтрах бензонасоса. Как результат, мотор пытается качать топливо, а «жизни» нет. Приехали!