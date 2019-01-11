Почему бензин в баке машины может превратиться в лед

Лояльность к морозам — один из главных аргументов в пользу бензиновых двигателей, когда речь заходит о выборе между ними и моторами на тяжелом топливе. Но как показывает практика, у счастливых обладателей автомобилей с бензиновыми ДВС тоже есть повод бояться русской зимы.
Нефть, из которой путем перегонки или крекинга производят бензин, густеет уже при температуре ниже −25 градусов. Но бензин — совсем другая история. Согласно ГОСТам Р 51105−97 и ГОСТ Р 51866−2002, минимальная температура, при которой должно происходить воспламенение топлива в цилиндрах двигателя равна −62 градуса. То есть жителям центральных регионов России беспокоиться вроде бы и не о чем. Но на деле все обстоит несколько иначе.
Само по себе горючее действительно не замерзает, но отечественные реалии порой не имеют ничего общего с физикой процессов в идеальных условиях. Мелкие заправочные комплексы, стоящие на грани вымирания, начинают «чудить» с бензином, добавляя присадки, а порой и просто воду ради увеличения своей прибыли. Таким образом H20 попадает в бензобак. Бензин легче воды и с годами в «танке» скапливается определенное количество жидкости, которая начинает превращаться в лед уже при пересечении забортной температурой нулевой отметки. Это и становится причиной образования ледяной пробки на фильтрах бензонасоса. Как результат, мотор пытается качать топливо, а «жизни» нет. Приехали!
Переход на фирменные заправочные комплексы мог бы эти невзгоды отсрочить, но отсутствие примесей в самом бензине не решает вопрос воды в бензобаке и топливных магистралях. Бензобак — емкость не герметичная, воздух там был, есть и будет. А значит, будет и конденсат. Как в карбюраторе, помните? Потеплело — похолодало, капля за каплей. Осенью и весной, день за днем в баке накапливается вода, которая обязательно попадет в топливопровод. Раньше на автомобили устанавливали железные баки, которые «вырабатывали» в разы больше воды, чем современный пластик. Поэтому инженеры инсталлировали специальную пробку, предназначенную как раз для слива конденсата. Сегодня такого уже нет. А вода — осталась.
Снятие и прочистка топливного насоса локальную проблему решит, но для глобальной победы требуется регулярная чистка всей магистрали со снятием топливного бака. Опытные водители знают еще одно верное средство — добавить в бензин этанол из расчета литр на бак. Этиловый спирт смешивается с водой, абсорбируя H20, а затем «коктейль» отправляется в котлы, где сгорает без вреда для двигателя и экологии. Сегодня на смену этанолу, который стал настоящей редкостью, пришли современные антигели, которые можно приобрести в любом магазине автозапчастей. Водка для этих целей не подойдет.