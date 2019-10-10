Кроссовер Geely Emgrand X7 обновили еще раз

Речь идет об обновлении Geely Emgrand X7 у себя на родине. Напомним, автомобиль впервые увидел свет в 2012 году, и с тех пор его переделывали четыре раза, если считать последний фейслифтинг. В Китае модель будет щеголять переработанными оптикой, решеткой радиатора, бамперами и спойлером. Дверь багажника станет шире. А салон вообще не узнать: новое оформление центральной консоли и руля, и даже обшивка стала иной. Продажи стартуют в ноябре.

Россияне вряд ли в ближайшее время увидят новинку: в нашей стране сейчас продается Emgrand X7 2016 модельного года, то есть тот кроссовер, который был представлен на домашнем рынке два рестайлинга назад. И доехал он до наших соотечественников только в начале нынешнего года.

Напомним, что под его капотом прячется 1,8-литровый мотор мощностью 131 л. с., трудящийся в паре с шестиступенчатой «механикой». Кроме того, покупатель может выбрать 139-сильный движок объемом 2 л, сочетающийся с шестискоростной АКП. А вот привод — без альтернативы — только передний. Ценник начинается от 1 004 900 рублей.