Сомнительный выбор: стоит ли покупать не очень дорогие подержанные кроссоверы с АКП

Паркетники — в том числе и подержанные — по-прежнему пользуются в России стабильным спросом, при этом большинство наших соотечественников могут позволить себе в основном компактные SUV. Как правило, для полного комфорта достаточно, чтобы в таких машинах была автоматическая коробка передач. Портал «АвтоВзгляд» отметил пять самых доступных пятилетних кроссоверов с двумя педалями.
В нашем списке оказались автомобили с двумя типами коробки передач — классическим «автоматом» с гидротрансформатором и роботизированными агрегатами. Поскольку речь идет о массовом сегменте, то при выборе бюджетных вариантов следует быть готовым встретить комплектации с морально устаревшей коробкой, которая отличается минимальным количеством передач.
А как известно, чем меньше диапазонов, тем больше расход топлива, да и динамические параметры в таких случаях оставляют желать лучшего. Как раз в нашем рейтинге такие варианты встречаются…
Renaut Duster
Обрусевший французский подданный, уже давно прописавшийся в нашей стране, доступен на вторичном рынке в указанной категории минимум за 450 000 рублей. Причем этот персонаж предлагается гораздо чаще, чем другие участники рейтинга. За такие деньги продаются переднеприводные машины с 2-литровым мотором мощностью 135 л. с.
Версии с аналогичным агрегатом, но с системой полного привода обойдутся минимум в 550 000 «деревянных». В качестве коробки передач в этих комплектациях «Дастера» предлагается далеко не лучший вариант — изрядно устаревший четырехступенчатый агрегат, который не лучшим образом влияет как на динамические характеристики автомобиля, так и на его экономичность.
Аналогичная ситуация и с японским «клоном» «Дастера» — кроссовером Nissan Terrano: он также предлагается с тем же четырехдиапазонным «автоматом» альянса Renault-Nissan-АВТОВАЗ. При этом ценник на эту модель несколько выше — от 500 000 рублей можно рассчитывать на переднеприводные версии с тем же с 2-литровым мотором мощностью 135 л. с.
Полноприводные Terrano с силовым агрегатом объемом 2 л мощностью 143 л. с. предлагаются минимум за 650 000 «деревянных». Японский кроссовер в указанной категории встречается на вторичном рынке реже других участников нашего рейтинга.
Ford EcoSport
Американский компактный кроссовер Ford EcoSport 2014 года выпуска также обойдется минимум в полмиллиона. Речь идет о переднеприводных автомобилях, оснащенных 1,6-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 122 л. с., которая работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.
Не сказать, что такой вариант обладает выдающимся динамическим характеристикам, но зато у него не слишком большой расход топлива.
Пятилетний чешский компактный паркетник Skoda Yeti предлагается по цене от 550 000 рублей. Самые доступные версии оснащены двумя бензиновыми агрегатами: 1,2-литровым (105 л. с.) и 1,4-литровым (122 л. с.). За 600 000 «деревянных» можно приобрести полноприводные машины с более мощным 152-сильным турбомотором объемом 1,8 л.
Все версии укомплектованы шестиступенчатым «роботом» DSG. Этот вариант коробки не подведет при разгоне, но вот в отношении надежности и долговечности у него не слишком примерная репутация.
SsangYong Action
Старый и хорошо знакомый представитель корейского автопрома SsangYong Action обойдется дороже других участников нашего рейтинга в связи с тем, что он единственный в нашем рейтинге, кто доступен только с системой полного привода.
Но и этот вариант можно найти на «вторичке» за 550 000 рублей. Причем можно выбрать пятилетние экземпляры как с 2-литровым 149-сильным бензиновым «атмосферником», так и с турбодизелем аналогичного объема и мощности. Оба мотора работают в паре с вполне расторопным шестиступенчатым «автоматом».