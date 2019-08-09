Сомнительный выбор: стоит ли покупать не очень дорогие подержанные кроссоверы с АКП

В нашем списке оказались автомобили с двумя типами коробки передач — классическим «автоматом» с гидротрансформатором и роботизированными агрегатами. Поскольку речь идет о массовом сегменте, то при выборе бюджетных вариантов следует быть готовым встретить комплектации с морально устаревшей коробкой, которая отличается минимальным количеством передач.

А как известно, чем меньше диапазонов, тем больше расход топлива, да и динамические параметры в таких случаях оставляют желать лучшего. Как раз в нашем рейтинге такие варианты встречаются…