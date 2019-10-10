Зачем в расширительный бачок машины нужно добавлять горчицу

В современном магазине автозапчастей наберется десяток средств, устраняющих протечку в радиаторе. Выбирай — да заливай. Стоит, правда, помнить, что эта автохимия предполагает только короткий рывок до сервиса, а не длительную эксплуатацию. Однако добраться до спасительного подъемника или «дружеской ямы» точно поможет. Но что делать, если антифриз стремительно покидает пределы подкапотного пространства, а нужного состава под рукой не оказалось?
Во-первых, трезво оценить ситуацию. Автосервис потребуется, как ни крути, но до него ведь еще предстоит добраться. Десять-двадцать километров можно проехать и на «галстук», но что предпринять, если до мастерской — сотня верст? Эвакуатор не рассматриваем, стоимость услуги порой значительно превышает цену пострадавшего транспортного средства. Ищем бюджетный способ.
И для начала локализуем утечку и проводим последние капли охлаждающей жидкости на асфальт. Система пуста, а «свищ» оказался не в шланге, увы, а в радиаторе. Хомутом дело не исправишь, требуется средство иного порядка. И тут на помощь придет старый народный метод, который используется в хозяйстве с тех самых пор, когда появилось централизованное отопление. Горчица! Но не простая, а в порошке.
Оказывается, горчичный порошок — дешевый и доступный повсеместно — давно уже используется в качестве герметика. Специя — гигроскопична и, разбухая, достаточно быстро забьет течь. Горчица абсолютно безвредна для труб и шлангов, не вызывает коррозию и не создает пробки. Есть, правда, одно «но»: использовать этот метод можно только с водой в системе, с антифризом фокус не удастся.
Пока двигатель не остыл — методика требует температуры не ниже 60 градусов — заливаем в расширительный бачок воду и насыпаем сухой порошок. Смешиваем, взбалтываем, завинчиваем пробку. И заводим двигатель, заставляя полученный состав циркулировать по всей системе. Ждать мгновенной реакции не стоит, но за час-полтора можно добиться искомого результата: горчичный порошок справится с протечкой, позволив добраться до СТО.
Безусловно, после замены или ремонта радиатора, систему нужно хорошо промыть, заменить воду на антифриз, попутно проверив и протянув все шланги. Но лучше и дешевле — нужный для ремонта объем горчичного порошка в магазине обойдется в 100 рублей — найти вряд ли удастся. Вода же у нас бесплатная, хоть из лужи наливай.
…Предусмотреть и предопределить все поломки, которые могут произойти во время эксплуатации автомобиля, можно одним единственным способом: передвигаться исключительно на новых машинах. Впрочем, и этот подход регулярно дает сбой. Отсюда следует вывод: чем больше хитростей и лайфхаков знает шофер, тем больше у него шансов выбраться из любой передряги. Это называется незамысловатым словом «опыт».