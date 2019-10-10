Зачем в расширительный бачок машины нужно добавлять горчицу

В современном магазине автозапчастей наберется десяток средств, устраняющих протечку в радиаторе. Выбирай — да заливай. Стоит, правда, помнить, что эта автохимия предполагает только короткий рывок до сервиса, а не длительную эксплуатацию. Однако добраться до спасительного подъемника или «дружеской ямы» точно поможет. Но что делать, если антифриз стремительно покидает пределы подкапотного пространства, а нужного состава под рукой не оказалось?

Во-первых, трезво оценить ситуацию. Автосервис потребуется, как ни крути, но до него ведь еще предстоит добраться. Десять-двадцать километров можно проехать и на «галстук», но что предпринять, если до мастерской — сотня верст? Эвакуатор не рассматриваем, стоимость услуги порой значительно превышает цену пострадавшего транспортного средства. Ищем бюджетный способ.

И для начала локализуем утечку и проводим последние капли охлаждающей жидкости на асфальт. Система пуста, а «свищ» оказался не в шланге, увы, а в радиаторе. Хомутом дело не исправишь, требуется средство иного порядка. И тут на помощь придет старый народный метод, который используется в хозяйстве с тех самых пор, когда появилось централизованное отопление. Горчица! Но не простая, а в порошке.