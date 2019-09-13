Geely рассекретил имя совершенно нового кроссовера

Компания Geely раскрыла имя своего новейшего кроссовера, ранее известного под заводским индексом SX12. Кроме того, китайцы опубликовали первые тизеры модели, построенной совместно со шведскими разработчиками.
Совершенно новый кроссовер станет серийным продолжением шоу-кара Geely Concept Icon, дебютировавшего на Пекинском автосалоне весной прошлого года. Вместе с внешностью, массовый автомобиль унаследует от своего прототипа и название — будущий «паркетник» нарекут Geely Icon.
Дабы заинтриговать новинкой, маркетологи из Поднебесной запустили серию тизеров. Но никакой загадки в дизайне авто, готовящегося к запуску в производство, уже нет: фото модели имеются на сайте Министерство промышленности и информатизации КНР.
На фото серийный Geely SX12/Icon
На фото Geely Concept Icon
Автомобиль соберут на представленной летом 2018 года платформе BMA (B-segment Modular Architecture) — архитектуре для компактных «легковушек», созданной в сотрудничестве со специалистами Volvo. Кстати, на этой же «тележке» построили Geely Coolray. Последний приедет и на российский рынок потягаться за целевую аудиторию в SUV-сегменте с бестселлером Hyundai Creta.
Кстати, видеоролик с Пекинского автосалона, где показан концепткар Geely Concept Icon со всех ракурсов, — здесь.