Geely рассекретил имя совершенно нового кроссовера

Совершенно новый кроссовер станет серийным продолжением шоу-кара Geely Concept Icon, дебютировавшего на Пекинском автосалоне весной прошлого года. Вместе с внешностью, массовый автомобиль унаследует от своего прототипа и название — будущий «паркетник» нарекут Geely Icon.

Дабы заинтриговать новинкой, маркетологи из Поднебесной запустили серию тизеров. Но никакой загадки в дизайне авто, готовящегося к запуску в производство, уже нет: фото модели имеются на сайте Министерство промышленности и информатизации КНР.