Стартовали российские продажи обновленного Lexus RX

Рестайлинговый кроссовер представлен россиянам в версиях Lexus RX 300 с передним, либо полным приводом и RX 350 с приводом на обе оси. Кроме того, имеется авто в вариантах 350L с удлиненной базой и 450h AWD с гибридной силовой установкой.

Ценник на кроссовер начинается от 3 389 000 рублей. Стоит отметить, что при покупке для обновленных RX оформляют электронные ПТС, как того требуют новые законодательные нормы.

Добавим, что сегодня потребителям доступен и дореформенный «паркетник» с прайсом от 3 011 000 рублей.