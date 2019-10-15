Стартовали российские продажи обновленного Lexus RX

Рестайлинговый кроссовер представлен россиянам в версиях Lexus RX 300 с передним, либо полным приводом и RX 350 с приводом на обе оси. Кроме того, имеется авто в вариантах 350L с удлиненной базой и 450h AWD с гибридной силовой установкой.
Ценник на кроссовер начинается от 3 389 000 рублей. Стоит отметить, что при покупке для обновленных RX оформляют электронные ПТС, как того требуют новые законодательные нормы.
Добавим, что сегодня потребителям доступен и дореформенный «паркетник» с прайсом от 3 011 000 рублей.
Напомним, Lexus RX после легкого фейслифтинга получил перелицованную решетку радиатора, новые бамперы и доработанную оптику. Инженеры модернизировали подвеску и выпускную систему, а также увеличили жесткость кузова.
Оформление салона японцы трогать не стали, оставив все по-прежнему. Но зато пассажиры третьего ряда в длиннобазном кроссовере наверняка оценят дополнительные 95 мм к пространству для ног.
Уже в начальной комплектации авто оснащается круиз-контролем, парктрониками по кругу и датчиками дождя и света. Помимо прочего в салоне имеется ионизатор воздуха и руль с подогревом.