4 скрытых причины, когда следует срочно заменить тормозную жидкость

Ватные тормоза

Типичная ситуация — нажимаете педаль тормоза и чувствуете, что с машиной что-то не так. Автомобиль «уплывает» наружу поворота, тормоза работают как-то нехотя. В чем причина, ведь колодки и диски почти новые? Открываем капот, а там вроде бы тоже беспокоиться не о чем. Уровень жидкости в норме, потеков нет. Что случилось?

Проблема в том, что со временем в жидкость попадает влага, вот эффективность торможения и падает.

Помните: «тормозуху» необходимо срочно поменять, если содержание влаги в ней более 3%. Это можно померить специальным тестером, который продают в любом автомагазине. Стоит такой чуть больше 800 рублей.

Срок годности

Обычно, производители рекомендуют менять жидкость каждые два-три года. Если вы собрались это сделать, учтите важный нюанс. Придя в магазин, чтобы купить «тормозуху», надо внимательно смотреть на дату изготовления жидкости. Не менее важно обратить внимание и на срок хранения жидкости в закрытом виде. Это, обычно, один год. Он также указан на банке, или в технических данных на сайте продавца или завода-изготовителя. Вот от этой информации и надо отталкиваться при выборе. Если жидкость изготовили года три назад, от такой покупки лучше отказаться. Даже если банка плотно закрыта.