4 скрытых причины, когда следует срочно заменить тормозную жидкость

Ватные тормоза
Типичная ситуация — нажимаете педаль тормоза и чувствуете, что с машиной что-то не так. Автомобиль «уплывает» наружу поворота, тормоза работают как-то нехотя. В чем причина, ведь колодки и диски почти новые? Открываем капот, а там вроде бы тоже беспокоиться не о чем. Уровень жидкости в норме, потеков нет. Что случилось?
Проблема в том, что со временем в жидкость попадает влага, вот эффективность торможения и падает.
Помните: «тормозуху» необходимо срочно поменять, если содержание влаги в ней более 3%. Это можно померить специальным тестером, который продают в любом автомагазине. Стоит такой чуть больше 800 рублей.
Срок годности
Обычно, производители рекомендуют менять жидкость каждые два-три года. Если вы собрались это сделать, учтите важный нюанс. Придя в магазин, чтобы купить «тормозуху», надо внимательно смотреть на дату изготовления жидкости. Не менее важно обратить внимание и на срок хранения жидкости в закрытом виде. Это, обычно, один год. Он также указан на банке, или в технических данных на сайте продавца или завода-изготовителя. Вот от этой информации и надо отталкиваться при выборе. Если жидкость изготовили года три назад, от такой покупки лучше отказаться. Даже если банка плотно закрыта.
Потеки
Если на тормозных шлангах есть трещины и видны потеки, то шланги следует срочно поменять. Вместе с ними, заменить и тормозную жидкость. Это обязательно надо сделать, потому что в систему может попасть воздух. И тогда эффективность замедления снизится.
Учтите, что тормозные шланги, независимо от их состояния, нужно менять на новые после 120 000 км пробега или после пяти лет эксплуатации машины. Это предупредит внезапные разрывы из-за старения резины.
Отложения
Если видите, что тормозная жидкость потемнела, или внутри бачка заметили чёрный налёт и грязь, это сигнал к промывке тормозной системы и замене жидкости. Грязь может говорить о коррозии деталей тормозной системы, так что нелишним будет устроить основательную ревизию тормозов.