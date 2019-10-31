Новый Hyundai Tucson протестировали в «Зеленом аду»

Компактный Hyundai Tucson следующей генерации пока не снял камуфляж. Но ролик, опубликованный Youtube-пользователем Automotive Mike, позволяет увидеть новинку в динамике, лучше разглядеть новые формы. Стоит отметить, что «паркетник» на трассе ведет себя вальяжно, даже не пытаясь проявить норов. Судя по всему, многое осталось за кадром.
Напомним, премьера нового Tucson ожидается в 2021 году. Судя по предыдущим снимкам и рендерам, автомобиль получит новый облик: зауженную оптику, решетку радиатора совершенно нового дизайна и более обтекаемый кузов.
По предварительным данным, «Туссан» свежей генерации для европейских потребителей вооружат 1,6-литровым турбомотором T-GDI и аналогичного объема «атмосферником» GDI, возможно, будет и дизель. Не исключено авто в гибридной версии.