Новый Hyundai Tucson протестировали в «Зеленом аду»

Фото: Hyundai
Южнокорейский бренд продолжает тестировать Hyundai Tucson нового поколения. На этот раз автомобиль выкатили на знаменитую «Северную петлю» Нюрбургринга, прозванную гонщиками «Зеленым адом». Там его и поймали в объективы шпионских камер, сняв заезды на видео.

Компактный Hyundai Tucson следующей генерации пока не снял камуфляж. Но ролик, опубликованный Youtube-пользователем Automotive Mike, позволяет увидеть новинку в динамике, лучше разглядеть новые формы. Стоит отметить, что «паркетник» на трассе ведет себя вальяжно, даже не пытаясь проявить норов. Судя по всему, многое осталось за кадром.

Напомним, премьера нового Tucson ожидается в 2021 году. Судя по предыдущим снимкам и рендерам, автомобиль получит новый облик: зауженную оптику, решетку радиатора совершенно нового дизайна и более обтекаемый кузов.

По предварительным данным, «Туссан» свежей генерации для европейских потребителей вооружат 1,6-литровым турбомотором T-GDI и аналогичного объема «атмосферником» GDI, возможно, будет и дизель. Не исключено авто в гибридной версии.

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31 октября 2019
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