Новый Hyundai Tucson протестировали в «Зеленом аду»

Напомним, премьера нового Tucson ожидается в 2021 году. Судя по предыдущим снимкам и рендерам, автомобиль получит новый облик: зауженную оптику, решетку радиатора совершенно нового дизайна и более обтекаемый кузов.

По предварительным данным, «Туссан» свежей генерации для европейских потребителей вооружат 1,6-литровым турбомотором T-GDI и аналогичного объема «атмосферником» GDI, возможно, будет и дизель. Не исключено авто в гибридной версии.