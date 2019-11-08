Volkswagen Touareg для России стал мощнее

Мощная «шестерка» работает вкупе с восьмискоростным «автоматом» и системой полного привода 4Motion, как собственно и давно знакомые нашим соотечественникам 249-сильные бензиновый и дизельный агрегаты.

Напомним, Volkswagen Touareg Exclusive отличается матричной светодиодной головной оптикой с автоматическим переключением дальнего и ближнего света и омывателем фар, атермальной «лобовухой» с обогревом и задними стеклами с тонировкой. Также авто оснащено 19-дюймовыми колесными дисками под названием Osorno.

В салоне имеется кожаная отделка, передние кресла с вентиляцией и массажем, а задние — с подогревом. Кроме того, кроссовер радует настраиваемой интерьерной подсветкой и накладками на пороги, также подсвеченными.

Не забудьте и о функции памяти для настроек зеркал, сидений и рулевой колонки. Есть еще и пятая дверь с сервоприводом, двойные козырьки от солнца, адаптивная пневмоподвеска и дополнительные USB-розетки. Четырехзонный климат-контроль и беспроводная зарядка для телефона — тоже имеются в этом авто.

Новый двигатель доступен еще и для «паркетника», повторимся, в версии R-Line. Ценник на новинку начинается от 5 049 000 рублей. Кстати, появился шанс, что в Россию приедет семиместный Volkswagen Tiguan Allspace с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 180 и 220 л. с.