В Россию приехал Volkswagen Touareg в новой версии

Среднеразмерный Volkswagen Touareg Business представлен с двумя моторами на выбор: 249-сильным турбированным бензиновым или дизельным V6 аналогичной мощности. Оба движка выступают вкупе с восьмискоростным «автоматом» и системой полного привода 4Motion.

«Паркетнику» в новой версии от авто в более богатой комплектации достался целый букет оснащения, включая задние кресла с подогревом, бесключевые доступ и запуск движка, пятая дверь с сервоприводом. Кроме того, новинка щеголяет камерой заднего вида и ассистентом парковки.

Наверняка покупателю придутся по вкусу боковые зеркала с автозатемнением и памятью настройки, а также атермальная «лобовуха» с обогревом. Тем более, что ценник на Touareg Business начинается от 3 699 000 рублей. Для сравнения: кроссовер в более навороченной комплектации Exclusive оценивается в 4 259 000 рублей.

Кстати, новинке добавили немного «эксклюзива»: автомобиль отличается 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками в исполнении Concordia.

Напомним, что накануне ребята из Вольфсбурга прикатили к российским покупателям бюджетный седан Volkswagen Polo в новой спецверсии: «четырехдверка» также обзавелась широким перечнем оснащения по выгодному прайсу.