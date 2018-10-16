5 самых дешевых машин с пневмоподвеской

Пневмоподвеска с динамически изменяющейся жесткостью в современных машинах призвана повысить уровень безопасности и комфорта при вождении, а также дает возможность регулировать размер дорожного просвета.

Удовольствие это, прямо скажем, не из дешевых, и самый доступный вариант в нашем списке оценен в 2 439 000 рублей. В пятерке нашлось место и седанам, и кроссоверам, среди которых оказались представители немецкого, шведского и корейского автопрома.