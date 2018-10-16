5 самых дешевых машин с пневмоподвеской

Продвинутые ценители комфорта, которые при покупке автомобиля рассматривают исключительно варианты с пневмоподвеской, уже имеют возможность выбирать не только среди премиальных марок. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые доступные машины, оборудованные такой опцией.
Пневмоподвеска с динамически изменяющейся жесткостью в современных машинах призвана повысить уровень безопасности и комфорта при вождении, а также дает возможность регулировать размер дорожного просвета.
Удовольствие это, прямо скажем, не из дешевых, и самый доступный вариант в нашем списке оценен в 2 439 000 рублей. В пятерке нашлось место и седанам, и кроссоверам, среди которых оказались представители немецкого, шведского и корейского автопрома.
KIA Mohave
Корейский среднеразмерный кроссовер KIA Mohave в стандартной комплектации оснащается задней регулируемой пневматической подвеской. Диапазон изменения дорожного просвета составляет 40 мм. Полноприводный автомобиль с 3,0-литровым дизельным мотором мощностью 250 л. с. и восьмиступенчатым «автоматом» 2017 года выпуска обойдется в 2 439 000 рублей.
На российском рынке KIA Mohave предлагается в трех комплектациях с безальтернативным тандемом двигателя и коробки передач и только в полноприводном варианте.
В немецком седане Audi A6 бесступенчатая электронная пневмоподвеска с регулировкой жесткости амортизаторов и возможностью изменения клиренса предлагается в качестве опции, которая стоит 123 599 рублей.
Таким образом, переднеприводная комплектация, оборудованная станадартным бензиновым двигателем TFSI объемом 1,8 л мощностью 190 л. с., семиступенчатым «роботом» S-Tronic и адаптивным шасси обойдется в 2 973 599 «деревянных». А вариант с шестидиапазонной «механикой» еще доступней — 2 783 599 рублей.
Volvo S90
Шведский седан Volvo S90 можно приобрести в версии, оборудованной задней пневматической подвеской, за которую дополнительно придется выложить 125 900 рублей. В результате комплектация Т4 Momentum с 2,0-литровым 190-сильным двигателем, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и адаптивными амортизаторами обойдется в 2 932 900 рублей.
На российском рынке модель предлагается в трех модификациях с дизельными и бензиновыми силовыми агрегатами в моноприводном и полноприводном варианте.
В 3 263 900 «деревянных» обойдется еще один представитель шведского бренда — Volvo XC60, оборудованный все тем же адаптивным шасси за 125 900 рублей.
Причем в такую сумму оценена модификация D4 со 190-сильным турбодизелем объемом 2,0 л, а также версия Т5 с бензиновой 2,0-литровой турбочетверкой мощностью 249 л. с. Оба варианта оснащаются полным приводом и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Mercedes-Benz E-класса
Пневматическая подвеска для Mercedes-Benz стоит 178 628 рублей, и самый доступной моделью немецкого бренда, оснащенной этой опцией, оказался седан E-класса. В комплектации Е200 d «Особая серия» он обойдется в 3 378 628 «деревянных».
Заднеприводный автомобиль заряжен 2,0-литровым дизельным силовым агрегатом мощностью 150 л. с., который работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.