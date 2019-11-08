В каких местах гаишник не имеет права останавливать водителя

Представителям дорожной полиции однозначно нельзя останавливать машины на участках дорог, где это запрещено Правилами дорожного движения — такая норма установлена пунктом 88 Административного регламента МВД.
А это значит, что сотрудники ГИБДД не должны устраивать на водителей засады вблизи трамвайных путей, на железнодорожных переездах, в тоннелях, на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними.
Кроме того, полицейские не должны вылавливать из потока участников движения на всех дорогах, где расстояние между разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся автомобилем — менее трех метров.
Естественно, стражам порядка запрещено это делать вблизи остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, перекрестков, опасных поворотов, на тротуарах и в местах, где видимость дороги менее 100 метров хотя бы в одном направлении.
Если следовать букве закона, гаишникам не допускается останавливать водителей там, где автомобиль закроет от других участников движения сигналы светофора и дорожные знаки.
Согласитесь, что в действительности легко убедиться, что представители закона сплошь и рядом игнорируют указанные запреты. И уж если им нужно кого-то остановить, то абсолютно ничего из перечисленного им помехой не становится.
А все потому, что в том же пункте 88 Административного регламента МВД предусмотрены исключения, позволяющие сотрудникам ДПС пренебрегать указанными запретами.
Они могут это делать, если остановка связана с необходимостью пресечения административного правонарушения, при распорядительно-регулировочных действиях (это когда регулировщик работает вместо светофора), а также ради предотвращения реальной угрозы жизни, здоровью или чужому имуществу. Кроме того, полиция имеет право устраивать засады на запрещенных участках, если места остановки обозначены патрульным автомобилем с работающими спецсигналами или другими средствами регулирования движения — например, конусами и прочими типами ограждением.
Конечно, рядовой водитель не всегда в состоянии с ходу определить, чем руководствуется полицейский при взмахе жезла там, где остановка запрещена — спасет ли это чью-то жизнь или пресечет какое-либо правонарушение. Обычно гражданин узнает об этом уже во время общения со стражем порядка. И чаще всего в итоге речь идет о банальной проверке документов, а не о каких-то экстренных исключительных случаях.
Увы, при любых раскладах указанные ограничения, перечисленные во внутреннем служебном регламенте МВД, — не повод для водителя игнорировать требования сотрудников полиции. Любой гражданин, управляющий автомобилем, обязан остановиться по первому сигналу ГИБДД, и только потом решать, качать ему права или нет. Хотя в данном случае у него для этого есть все основания.