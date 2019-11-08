В каких местах гаишник не имеет права останавливать водителя

Естественно, стражам порядка запрещено это делать вблизи остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, перекрестков, опасных поворотов, на тротуарах и в местах, где видимость дороги менее 100 метров хотя бы в одном направлении.

Если следовать букве закона, гаишникам не допускается останавливать водителей там, где автомобиль закроет от других участников движения сигналы светофора и дорожные знаки.

Согласитесь, что в действительности легко убедиться, что представители закона сплошь и рядом игнорируют указанные запреты. И уж если им нужно кого-то остановить, то абсолютно ничего из перечисленного им помехой не становится.

А все потому, что в том же пункте 88 Административного регламента МВД предусмотрены исключения, позволяющие сотрудникам ДПС пренебрегать указанными запретами.