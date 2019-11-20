Представлен первый кроссовер от Aston Martin

Роскошный Aston Martin DBX, неоднократно красовавшийся перед поклонниками бренда и в камуфляже и без оного, собирают на уэльском заводе. Последний был возведен специально для «паркетников» марки.
DBX оснастили четырехлитровым наддувным V8 от Mercedes-AMG мощностью 550 л. с. и с максимальным крутящим моментом в 700 Нм, работающим вкупе с девятискоростным «автоматом». Такой же мотор приводит в движение спорткупе DB11 и Vantage.
Кстати, движок умеет отключать цилиндры при пониженных нагрузках и разгоняет автомобиль с нуля до 100 км/ч за 4,5 с. А максимальная скорость кроссовера доходит до 290 км/ч. Так, DBX проходит знамению Северную петлю Нюрбургринга менее чем за 8 минут.
Стоит добавить, что в России конкурента Lamborghini Urus будет продавать пока один дилер — компания «Авилон». Его официальные представители сообщили порталу «АвтоВзгляд», что ценник на «британца» будет начинаться от 14 900 000 рублей. Всего для нашей страны выделили 83 экземпляра, и большую часть квоты уже зарезервировал ритейлер.