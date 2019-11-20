Представлен первый кроссовер от Aston Martin

Роскошный Aston Martin DBX, неоднократно красовавшийся перед поклонниками бренда и в камуфляже и без оного, собирают на уэльском заводе. Последний был возведен специально для «паркетников» марки.

DBX оснастили четырехлитровым наддувным V8 от Mercedes-AMG мощностью 550 л. с. и с максимальным крутящим моментом в 700 Нм, работающим вкупе с девятискоростным «автоматом». Такой же мотор приводит в движение спорткупе DB11 и Vantage.