Маэстро взлома: что такое аварийное вскрытие авто, и от чего зависит цена услуги

Все зависит от подхода к работе и профессионального уровня специалиста, взявшегося решать проблему. При аварийном вскрытии далеко не всегда удается разблокировать замок без повреждений, но в идеале квалифицированный мастер должен приложить все усилия, чтобы этого избежать. Увы, обычно ему это не очень выгодно.

Интернет пестрит объявлениями о подобных услугах, но, как правило, большинство таких «взломщиков» предлагают самый простой путь — высверливание старого замка, при котором скорее всего пострадает, ручка, обшивка и ЛКП. «Конторе» этот способ принесет больше прибыли, поскольку он предполагает установку нового механизма или другие дополнительные работы.

В то время как «сознательный взломщик», прежде чем пойти на крайний способ, сперва попытается разблокировать дверь максимально безболезненно — с помощью отмычек. Кстати, речь идет о дорогостоящем инструменте с тончайшей ювелирной отделкой. У настоящего маэстро всегда найдется комплект подобного инвентаря, но чтобы с ними работать нужен талант, а это явление редкое.