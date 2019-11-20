Маэстро взлома: что такое аварийное вскрытие авто, и от чего зависит цена услуги

Все зависит от подхода к работе и профессионального уровня специалиста, взявшегося решать проблему. При аварийном вскрытии далеко не всегда удается разблокировать замок без повреждений, но в идеале квалифицированный мастер должен приложить все усилия, чтобы этого избежать. Увы, обычно ему это не очень выгодно.
Интернет пестрит объявлениями о подобных услугах, но, как правило, большинство таких «взломщиков» предлагают самый простой путь — высверливание старого замка, при котором скорее всего пострадает, ручка, обшивка и ЛКП. «Конторе» этот способ принесет больше прибыли, поскольку он предполагает установку нового механизма или другие дополнительные работы.
В то время как «сознательный взломщик», прежде чем пойти на крайний способ, сперва попытается разблокировать дверь максимально безболезненно — с помощью отмычек. Кстати, речь идет о дорогостоящем инструменте с тончайшей ювелирной отделкой. У настоящего маэстро всегда найдется комплект подобного инвентаря, но чтобы с ними работать нужен талант, а это явление редкое.
Так что по возможности лучше выбирать проверенных мастеров через друзей и знакомых. А иначе, действительно, может сложиться так, что разбить стекло со всеми вытекающими затратами окажется дешевле, чем счет за вандальную работу доморощенных спецов.
Что касается цен, то в столичном регионе такая услуга вряд ли будет стоить дешевле 1500—2000 рублей. Тариф и время работы зависят от характера неисправности. А случаи бывают самые разные: дверь захлопнулась, а ключ остался в салоне; засорился механизм замка; вышел из строя чип-ключ; проблемы с электроникой противоугонного устройства; разрядился аккумулятор и прочие недоразумения.
Как правило, прежде чем браться за аварийное вскрытие, мастер должен убедиться, что автомобиль находится в собственности клиента. Для этого водителю потребуется предъявить СТС или ПТС, а если авто оформлено на другое лицо — полис ОСАГО.
В случае, когда документы оказались внутри запертой машины, их необходимо предъявить сразу после проведения работ. В противном случае сотрудник тут же вызовет полицию.