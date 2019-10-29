В России продают суперкары Lamborghini с глохнущими моторами

В сервис для устранения возможной проблемы поедут владельцы 27 Lamborghini Aventador, проданных с 2017 года по настоящий момент. Причина — ошибка, закравшаяся в код прошивки электронного блока управления мотором, из-за чего движок может неожиданно заглохнуть, например, если на холостом ходу нажать и отпустить педаль газа.

Хозяев дорогущих Aventador в ближайшее время оповестят о проблеме, пригласив на перепрошивку ПО. Но есть иной способ узнать, попадает ли конкретный автомобиль под отзыв: дабы не дожидаться официального оповещения, можно найти список с VIN дефектных машин на сайте «Росстандарта» и сравнить его с номером из ПТС. При совпадении достаточно связаться с ближайшим дилером и записаться на ремонт.

Стоит отметить, что автомобиль Lamborghini довольно редко попадают под сервисные акции. Гораздо чаще они становятся фигурантами новостей иного рода. Так, в конце прошлого лета в калифорнийском Пеббл Бич на Monterey Car Week итальянцы презентовали свой экстремальнейший суперкар — Lamborghini Aventador SVJ. В то же время «итальянка» получила звание самой быстрой серийной машины, побывавшей на Северной петле Нюрбургринга.