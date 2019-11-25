Объявлена дата дебюта нового Mercedes-Benz GLA

Стоит начать с того, что новый Mercedes-Benz GLA будет выше своего предшественника более чем на 100 мм. Последний в высоту «дорос» лишь до 1494 мм. Кроме того, автомобиль станет несколько короче, при этом свободного пространства для ног задних пассажиров прибавится. Также «паркетник» будет отличаться короткими передними и задними свесами.

В пресс-службе бренда рассказали, что новый GLA под завязку «нафаршируют» новейшими ассистентами и комплексами активной безопасности, в их числе — помощник при поворотах и система, предупреждающая водителя при выходе из машины о приближающихся велосипедистах и автомобилях. Так же авто получит систему помощи с дополненной реальностью.