Как ГИБДД эвакуирует машины с улиц, где парковка разрешена

С точки зрения стороннего наблюдателя, слаженная команда из эвакуаторщиков и гаишника действует со странной избирательностью: одни машины грузят и увозят, а другие, припаркованные по той же стороне улицы, игнорируют, словно их не существует.
Улица одна и та же, знаков нет, однако одним автовладельцам повезло, а других ждет муторная и финансово затратная процедура вызволения своего транспорта со штрафстоянки. Причем, как ни странно, впоследствии им вряд ли удастся обжаловать штрафные постановления и, соответственно, вернуть деньги за «услуги» эвакуатора и хранение на штрафстоянке.
Подсказка для ответа на вопрос, почему чью-то машину эвакуировали, а чью-то, стоящую рядом, не тронули, может скрываться в тексте протокола. Очень часто он составлен в соответствии с ч.4 ст.12.19 КоАП — «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле». По ней водителю полагается 2000 рублей штрафа, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 ₽
Если на улице тоннелей отродясь не было, значит дело — в «создании препятствий». Но ведь эвакуированные машины стояли не поперек дороги, а аккуратненько вплотную к бордюру, вдоль ее края, — возразите вы.
Да, но и у такой парковки есть нюанс, оговоренный в п. 12.4 ПДД. Согласно ему, «остановка запрещается в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части), разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м».
То есть, припарковался ты напротив прерывистой разделительной. А твой сосед оставил авто рядом, но бортом к осевой, превратившейся в этом месте из пунктирной в сплошную. Его машину эвакуируют, а твою не тронут. Для этого никаких знаков запрета стоянки/остановки не требуется.
Сотрудники ГИБДД отлично осведомлены о всех подобных местах на «своей» территории — где водители оставляют машины, ориентируясь на отсутствие запрещающих знаков и не обращая внимания на характер осевой разметки. В эти места они и наведываются регулярно — когда появляется необходимость «выполнить план» по эвакуированным авто.