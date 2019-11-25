Как ГИБДД эвакуирует машины с улиц, где парковка разрешена

С точки зрения стороннего наблюдателя, слаженная команда из эвакуаторщиков и гаишника действует со странной избирательностью: одни машины грузят и увозят, а другие, припаркованные по той же стороне улицы, игнорируют, словно их не существует.

Улица одна и та же, знаков нет, однако одним автовладельцам повезло, а других ждет муторная и финансово затратная процедура вызволения своего транспорта со штрафстоянки. Причем, как ни странно, впоследствии им вряд ли удастся обжаловать штрафные постановления и, соответственно, вернуть деньги за «услуги» эвакуатора и хранение на штрафстоянке.

Подсказка для ответа на вопрос, почему чью-то машину эвакуировали, а чью-то, стоящую рядом, не тронули, может скрываться в тексте протокола. Очень часто он составлен в соответствии с ч.4 ст.12.19 КоАП — «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле». По ней водителю полагается 2000 рублей штрафа, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 ₽