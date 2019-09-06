Когда кроссовер Mercedes-Benz GLB приедет в Россию

Предсерийный прототип Mercedes-Benz GLB был представлен прошедшей весной на мотор-шоу в Шанхае. Премьера авто в продуктовом варианте только предстоит: кроссовер дебютирует на автосалоне во Франкфурте, чьи двери распахнутся 10 сентября. Правда, это не помешало немцам запустить старт приема заказов на новинку на домашнем рынке.

Напомним, GLB с базовым списком оснащения, укомплектованный 116-сильным дизелем, обойдется в 37 770 евро. По актуальному курсу валют, это чуть меньше 2 750 000 рублей. Живьем «паркетники» прибудут к своим владельцам ближе к концу года.