Рассекречена внешность нового Mercedes-Benz GLA

Фото: Mercedes-Benz
В ожидании скорой премьеры, маркетологи «подкармливают» поклонников штутгартского бренда тизерами Mercedes-Benz GLA второго поколения. Премьера пройдет в Сети 11 декабря, и ее сможет увидеть любой желающий.

В конце ноября новый Mercedes-Benz GLA официально показали в камуфляже. Правда, с этим немцы запоздали: автомобиль, закутанный в маскировочную пленку, уже попадал в объективы шпионских камер.

На этот раз опубликовали эскиз с изображением задней части автомобиля. Судя по всему, модель сильно изменит внешность. На рисунке можно разглядеть иную выштамповку кузовных деталей, новые линии окон, бамперы и оптику.

Напомним, что GLA возведен на «тележке» MFA2 (Mercedes Front-drive Architecture). Та же архитектура использована для А-класса и нового паркетника Mercedes-Benz GLB. По некоторым данным, в моторную гамму войдут бензиновые турбированные моторы мощностью 163, 190 и 224 л. с., а также дизели на 95, 116, 150 и 190 «лошадей».

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9 декабря 2019
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