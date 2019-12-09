Рассекречена внешность нового Mercedes-Benz GLA

В конце ноября новый Mercedes-Benz GLA официально показали в камуфляже. Правда, с этим немцы запоздали: автомобиль, закутанный в маскировочную пленку, уже попадал в объективы шпионских камер.

На этот раз опубликовали эскиз с изображением задней части автомобиля. Судя по всему, модель сильно изменит внешность. На рисунке можно разглядеть иную выштамповку кузовных деталей, новые линии окон, бамперы и оптику.

Напомним, что GLA возведен на «тележке» MFA2 (Mercedes Front-drive Architecture). Та же архитектура использована для А-класса и нового паркетника Mercedes-Benz GLB. По некоторым данным, в моторную гамму войдут бензиновые турбированные моторы мощностью 163, 190 и 224 л. с., а также дизели на 95, 116, 150 и 190 «лошадей».