Ну ты попал: мошенники освоили зимние методы автоподстав на дороге

Фото: АвтоВзгляд
С выпавшим снегом на проезжей части активизировались не только дорожники, выливающие тонны реагентов, но и преступники. Как злодеи переквалифицировались на зимние виды мошенничества, расскажет портал «АвтоВзгляд».

Автомобильные подставы никуда не делись, они просто видоизменились. Хотя и не все. Некоторые аферисты по-прежнему используют старые-добрые схемы по отъему денег у законопослушных водителей.

ПЕШЕХОД НЕ ВСЕГДА ПРАВ

Да, сбил пешехода, пусть и по его же вине — головная боль покруче, чем от мигрени. Почти всегда ответственность ложится на водителя. А уж если человек сбит на пешеходном переходе, то пиши пропало. Этим и пользуются бандиты. Они находят улицу с обочиной, заставленной машинами, прячутся за них и «прыгают» на капот проезжающего автомобиля прямо на «пешеходнике».

Трюк хорошо отработан и «жертва» вряд ли пострадает от такого «прыжка». Тем более, что падать на снег — совсем не больно. Но водителю об этом знать вовсе не обязательно. Пока «потерпевший» корчится на «зебре», его сообщники начинают обрабатывать «рулевого», запугивая и угрожая уголовным делом. Не редко автовладельцы сами предлагают деньги, чтобы замять конфликт. Но лучше сразу вызвать полицию и «Скорую помощь». Скорее всего, при таком раскладе разводчики мгновенно покинут место ДТП.

Фото: АвтоВзгляд

ОПАСНЫЕ СОЦСЕТИ

Относительно новая подстава, которая в последнее время набирает популярность. Декорации те же: заставленная машинами обочина, «зебра», сбитый пешеход. Правда, он ведёт себя вполне себе адекватно и даже, кажется, немного смущён произошедшим. Нет-нет, всё в порядке, не пострадал. Благо снег на дороге. Да, руки-ноги целы, голова не кружится, тут будет синяк, но это не страшно, «Скорую помощь» с полицией вызывать не ужно. Вот только новенький и дорогущий iPhone из кармана выпал — как жалко, ведь копил на него полгода, а купил всего неделю назад.

В таких ситуациях — после облегчения, что в ДТП никто не пострадал — водитель сам предлагает оплатить ремонт или покупку нового телефона. А смартфон американской марки, пусть и сделанный в Китае, стоит сегодня, сами знаете…

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» специалисты Mio Technology, были неоднократно зафиксированы случаи, когда видеорегистратор в салоне авто помог не только избежать шоферу «развода», но и правоохранителям поймать преступников.

Фото: АвтоВзгляд

СВИСТОК В ПОМОЩЬ

Преступники имитируют неисправность машины жертвы с помощью свистка в выхлопной трубе. Обычно, подобный спектакль случается на парковке торгового центра или супермаркета, когда стемнело. А зимой, как мы знаем, светает поздно, а смеркается рано. Аферисты садятся на хвост и ждут, когда — чаще всего, девушка — заподозрит неладное и остановится. Ведь мало, кому понравится свист, который издает машина при движении.

Зато остановившиеся рядом злоумышленники окажутся технически подкованными и доходчиво объяснят, что поломка серьёзная и дальше ехать небезопасно. Впрочем, дотащить до ближайшего сервиса дотянуть не откажутся. Мастерская то уже ждет — механик после диагностики сообщит о серьезнейшей поломке, но за 20 минут и много тысяч рублей будет ликвидирована.

Не новая схема, да. Но со свистком — вполне себе рестайлинговая. Не ведитесь на такую «помощь», лучше позвоните близким или воспользуйтесь услугами независимых эвакуатора и техцентра.

суд, страхование, страховые выплаты, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, ущерб, возмещение ущерба, безопасность дорожного движения, видеорегистратор, авария, ДТП, регистрация, дорога, трасса, ГИБДД, лайфхак
6 декабря 2019
19224