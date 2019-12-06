Ну ты попал: мошенники освоили зимние методы автоподстав на дороге

Автомобильные подставы никуда не делись, они просто видоизменились. Хотя и не все. Некоторые аферисты по-прежнему используют старые-добрые схемы по отъему денег у законопослушных водителей.

ПЕШЕХОД НЕ ВСЕГДА ПРАВ

Да, сбил пешехода, пусть и по его же вине — головная боль покруче, чем от мигрени. Почти всегда ответственность ложится на водителя. А уж если человек сбит на пешеходном переходе, то пиши пропало. Этим и пользуются бандиты. Они находят улицу с обочиной, заставленной машинами, прячутся за них и «прыгают» на капот проезжающего автомобиля прямо на «пешеходнике».

Трюк хорошо отработан и «жертва» вряд ли пострадает от такого «прыжка». Тем более, что падать на снег — совсем не больно. Но водителю об этом знать вовсе не обязательно. Пока «потерпевший» корчится на «зебре», его сообщники начинают обрабатывать «рулевого», запугивая и угрожая уголовным делом. Не редко автовладельцы сами предлагают деньги, чтобы замять конфликт. Но лучше сразу вызвать полицию и «Скорую помощь». Скорее всего, при таком раскладе разводчики мгновенно покинут место ДТП.