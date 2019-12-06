Ну ты попал: мошенники освоили зимние методы автоподстав на дороге

Автомобильные подставы никуда не делись, они просто видоизменились. Хотя и не все. Некоторые аферисты по-прежнему используют старые-добрые схемы по отъему денег у законопослушных водителей.
ПЕШЕХОД НЕ ВСЕГДА ПРАВ
Да, сбил пешехода, пусть и по его же вине — головная боль покруче, чем от мигрени. Почти всегда ответственность ложится на водителя. А уж если человек сбит на пешеходном переходе, то пиши пропало. Этим и пользуются бандиты. Они находят улицу с обочиной, заставленной машинами, прячутся за них и «прыгают» на капот проезжающего автомобиля прямо на «пешеходнике».
Трюк хорошо отработан и «жертва» вряд ли пострадает от такого «прыжка». Тем более, что падать на снег — совсем не больно. Но водителю об этом знать вовсе не обязательно. Пока «потерпевший» корчится на «зебре», его сообщники начинают обрабатывать «рулевого», запугивая и угрожая уголовным делом. Не редко автовладельцы сами предлагают деньги, чтобы замять конфликт. Но лучше сразу вызвать полицию и «Скорую помощь». Скорее всего, при таком раскладе разводчики мгновенно покинут место ДТП.
ОПАСНЫЕ СОЦСЕТИ
Относительно новая подстава, которая в последнее время набирает популярность. Декорации те же: заставленная машинами обочина, «зебра», сбитый пешеход. Правда, он ведёт себя вполне себе адекватно и даже, кажется, немного смущён произошедшим. Нет-нет, всё в порядке, не пострадал. Благо снег на дороге. Да, руки-ноги целы, голова не кружится, тут будет синяк, но это не страшно, «Скорую помощь» с полицией вызывать не ужно. Вот только новенький и дорогущий iPhone из кармана выпал — как жалко, ведь копил на него полгода, а купил всего неделю назад.
В таких ситуациях — после облегчения, что в ДТП никто не пострадал — водитель сам предлагает оплатить ремонт или покупку нового телефона. А смартфон американской марки, пусть и сделанный в Китае, стоит сегодня, сами знаете…
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» специалисты Mio Technology, были неоднократно зафиксированы случаи, когда видеорегистратор в салоне авто помог не только избежать шоферу «развода», но и правоохранителям поймать преступников.
СВИСТОК В ПОМОЩЬ
Преступники имитируют неисправность машины жертвы с помощью свистка в выхлопной трубе. Обычно, подобный спектакль случается на парковке торгового центра или супермаркета, когда стемнело. А зимой, как мы знаем, светает поздно, а смеркается рано. Аферисты садятся на хвост и ждут, когда — чаще всего, девушка — заподозрит неладное и остановится. Ведь мало, кому понравится свист, который издает машина при движении.
Зато остановившиеся рядом злоумышленники окажутся технически подкованными и доходчиво объяснят, что поломка серьёзная и дальше ехать небезопасно. Впрочем, дотащить до ближайшего сервиса дотянуть не откажутся. Мастерская то уже ждет — механик после диагностики сообщит о серьезнейшей поломке, но за 20 минут и много тысяч рублей будет ликвидирована.
Не новая схема, да. Но со свистком — вполне себе рестайлинговая. Не ведитесь на такую «помощь», лучше позвоните близким или воспользуйтесь услугами независимых эвакуатора и техцентра.