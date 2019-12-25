Lamborghini нарастит производство ради покупателей в России

Покупая, к примеру, Lamborghini Aventador в S-версии новоиспеченным владельцам приходится ждать «живой» автомобиль в среднем около года. Чтобы получить Huracan, придется запастись терпением на шесть месяцев, а популярный кроссовер Lamborghini Urus нужно подождать приблизительно девять месяцев.

Об этом рассказал изданию Automotive News Europe генеральный директор бренда Стефано Доменикали.

— В этом году продажи в России вырастут в два раза до 126 единиц. — признался г-н Доменикали. — Мы готовы увеличить производство «Уруса», чтобы сократить время ожидания на таких рынках, где эта модель значительно превзошла наши ожидания.

Напомним, что Lamborghini Urus в России дебютировал в начале 2018 года. Ультрароскошный паркетник приводит в движение четырехлитровым V8 мощностью 650 л. с. с максимальным крутящим моментом в 850 Нм.

Вкупе с мотором выступает молниеносный восьмиступенчатый «автомат» и система полного привода. С места до первой сотни паркетник выстреливает за 3,6 с, максимальная скорость ограничена 305 км/ч.