Как лишают «прав» за аварию с пешеходом, который ушел с места ДТП

Пешеходы, норовящие улизнуть с места ДТП, явление частое. Не важно, где такое происшествие случилось — на «зебре» или вне ее. Многие граждане, оказавшись на асфальте после встречи с бампером машины, встают, отряхивают одежду и без проблем и претензий двигаются дальше. Но что же делать водителю, сбившему пешехода?
Прежде всего, постараться отловить собравшегося покинуть место ДТП человека. Главное тут — не переусердствовать: никаких кар за покидание места аварии для немоторизованных граждан законом не предусмотрено, а у водителя отсутствуют полномочия кого бы то ни было задерживать.
Бывает, что сбитый пешеход совершенно искренне уверяет шофера, что с ним все в порядке, инцидент не требует присутствия ГИБДД и все его участники могут спокойно разойтись по своим делам. Но не стоит обольщаться. Вы можете расстаться с пешеходом как лучшие друзья, а через несколько часов тот почувствует, например, что у него опухает ушибленная конечность, болит сустав и начала кружится голова. Он обращается к медикам, сообщая мимоходом, что совсем недавно его сбила машина. Врачи в таких случаях в обязательном порядке извещают ГИБДД.
Либо ребенок, придя домой, на вопрос мамы о грязной или рваной одежде сообщит, что это не он виноват, а его сбила машина. Любой нормальный родитель после такого заявления немедленно потащит чадо в травмпункт, сотудники которого, опять таки, известят полицию о произошедшем.
После этого водитель, сбивший пешехода, с точки зрения закона моментально превратится в правонарушителя, скрывшегося с места ДТП. За это, как известно, в КоАП предусмотрено лишение «прав» на срок до 1,5 лет по статье 12.27.
По этой причине, в любом случае — сбежал ли с места аварии сбитый гражданин, остался ли, имеет он претензии к водителю или всем доволен — обязательно следует вызвать на место происшествия сотрудников полиции. А когда в роли пострадавшего оказался ребенок — параллельно еще и бригаду скорой медицинской помощи, приложив все усилия к тому, чтобы малолетний не улизнул до ее приезда.
К детям «скорая» приезжает очень быстро, так что за потерянное время точно переживать не стоит. Но даже если придется в полном одиночестве, в отсутствии утопавшего «пешика», долго проторчать на месте ДТП в ожидании патруля ГИБДД, не стоит расстраиваться: перспектива лишиться «прав» за оставление места аварии куда неприятней.