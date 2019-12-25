Как лишают «прав» за аварию с пешеходом, который ушел с места ДТП

Пешеходы, норовящие улизнуть с места ДТП, явление частое. Не важно, где такое происшествие случилось — на «зебре» или вне ее. Многие граждане, оказавшись на асфальте после встречи с бампером машины, встают, отряхивают одежду и без проблем и претензий двигаются дальше. Но что же делать водителю, сбившему пешехода?

Прежде всего, постараться отловить собравшегося покинуть место ДТП человека. Главное тут — не переусердствовать: никаких кар за покидание места аварии для немоторизованных граждан законом не предусмотрено, а у водителя отсутствуют полномочия кого бы то ни было задерживать.

Бывает, что сбитый пешеход совершенно искренне уверяет шофера, что с ним все в порядке, инцидент не требует присутствия ГИБДД и все его участники могут спокойно разойтись по своим делам. Но не стоит обольщаться. Вы можете расстаться с пешеходом как лучшие друзья, а через несколько часов тот почувствует, например, что у него опухает ушибленная конечность, болит сустав и начала кружится голова. Он обращается к медикам, сообщая мимоходом, что совсем недавно его сбила машина. Врачи в таких случаях в обязательном порядке извещают ГИБДД.