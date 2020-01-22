Названы сроки выхода на рынок нового Range Rover Sport

По данным британского издания Autocar, Land Rover Range Rover Sport новой генерации выйдет в 2022 году. Премиальный паркетник будет построен на алюминиевой платформе MLA (Modular Longitudinal Architecture), разработанной для электрокаров и гибридов. Новая «тележка» поможет улучшить маневренность автомобиля, а также снизить его массу и повысить экономичность.

Следующий Range Rover Sport получит гибридные силовые установки, как уже писал портал «АвтоВзгляд», с моторами Ingenium с шестью цилиндрами. В агрегате с технологией так называемого «мягкого» гибрида в пару к движку определят 48-вольтовый стартер-генератор.

Позднее автостроитель планирует вывести на рынок Range Rover Sport, вооруженный только электромоторами. Кстати, модель стала самой доходной в линейке бренда и приносит гораздо больше прибыли, нежели кроссоверы Range Rover Evoque или Range Rover Velar.

Какой внешний вид получит Sport, пока не известно. Но можно предположить, что кардинальных изменений ждать не придется — этот шаг стал бы слишком рискованным, способным отпугнуть покупателей, приверженных данной модели.

Между тем компания Jaguar Land Rover объявила о покупке бренда Bowler. Последний, основанный в 1985 году, более 30 лет занимался производством раллийных внедорожников из серийных Defender и Range Rover, а также запчастей к ним.