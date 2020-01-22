Чем машины Путина хуже автомобилей Эрдогана

У автомобильных проектов, о которых пойдет речь — российского Aurus и турецкого TOGG — на первый взгляд, много общего. К обоим имеют непосредственное отношение президенты стран, оба призваны поднять национальный автопром на новый уровень, на оба возлагают определенные надежды на глобальном рынке. Они даже реализуются почти синхронно — первые серийные «Аурусы» собираются выпустить в 2021 году (правда, прежде обещали уже в 2020-м), турецкие автомобили начнут сходить с конвейера в 2022. На этом все сходства заканчиваются. А отличия в продукте, видении целевой аудитории и перспектив брендов наглядно показывают разницу в приоритетах и в понимании современного рынка турецкими и российскими властями.

Напомним, откуда есть пошла компания с исконно русским названием Aurus: в 2013 году Минпромторг передал НАМИ (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ сочли слишком «ширпотребными» для такого элитарного проекта) заказ на «создание автотранспортных средств, предназначенных для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране».

Причем речь в документе идет не о сборке десятка-другого бронированных машин, а о разработке под этот проект целой модульной платформы. Под автомобиль для президента и его окружения создается целое автомобильное производство, новый бренд. Случай в современном автопроме беспрецедентный — обычно чиновники (включая глав государств) довольствуются модифицированными версиями серийных автомобилей.