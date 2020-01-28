FAW выводит на рынок России две новые модели

Если же говорить про X60, то это типичный среднеразмерный паркетник длиной 4525 мм и колесной базой 2700 мм. Его главная «фишка» — электронный помощник, который появляется в виде голограммы на мониторе, размещенном над передней панелью. Можно выбрать одного из трех персонажей, менять расцветки и картинки фона. Помощник распознает голосовые команды и может общаться с водителем и пассажирами в рамках заложенного в него алгоритма. Таким образом можно управлять климатической системой и функционалом мультимедиа.

Под капотом FAW X60 работает бензиновый наддувный мотор объемом 1,2 л мощностью 143 л. с. В пару к нему приписаны пятиступенчатая «механика» и семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Привод, традиционно для китайских автомобилей, только передний. Поскольку у нас машины с малообъемными моторами непопулярны, есть основания предполагать, что производитель может предложить и другой силовой агрегат. Но это мы узнаем ближе к старту продаж, которые начнутся осенью.

Напомним, что сейчас FAW продает в России кроссоверы Besturn Х80 и Besturn Х40. В 2019 году 70% объема продаж пришлось на долю флагмана Besturn Х80, а 30% «забрал» компактный Besturn X40.