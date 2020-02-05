5 причин, почему хетчбэк лучше кроссовера

Хетчбеки лет пять назад пользовались у наших покупателей хорошим спросом. Причем как пятидверные, так и стильные «трехдверки». Но прошло время, и всех начали теснить разномастные SUV. Сторонники кроссоверов не устают повторять, что хетчбеки можно купить лишь с передним приводом, в то время как кроссоверы доступны и со всеми ведущими колесами. Признаем: это так, но данный факт не превращает кроссовер в настоящий внедорожник.

Да и большинство владельцев «псевдовнедорожников» съезжают с асфальта всего пару раз в год. А то и не съезжают вовсе. Раз так, то полный привод фактически не нужен.

Дорожный просвет

Говорите, на SUV увереннее ехать по грунтовке, потому что у них большой дорожный просвет? У хетчбеков он не меньше. Скажем, у Datsun Mi-Do этот показатель равен 174 мм. Что уж говорить о недокроссоверах, то есть лифтованных хетчбеках. Например, клиренс Renault Sandero Stepway — 195 мм, а у LADA XRAY Cross целых 215 мм. Для сравнения, дорожный просвет полноприводной Hyundai Creta — 190 мм.