Самый мощный Volkswagen Touareg дебютирует в Женеве

Кроссовер Volkswagen Touareg R снарядят гибридной силовой установкой мощностью 462 л. с. (700 Нм максимального крутящего момента) с трехлитровым бензиновым V6 с турбиной на 340 «лошадей» и 136-сильным электромотором (100 кВт). Вместе с ними будет работать восьмискоростной «автомат» и фирменная система полного привода 4MOTION.

Благодаря литий-ионной батарее емкостью 14,1 кВт/ч, размещенной под полом багажного отделения, автомобиль только на электричестве может проделать путь в 45 км при «максималке» в 140 км/ч. На более высокой скорости в работу принудительно вступает «шестерка».

Чтобы набрать первую сотню на спидометре, Touareg R понадобится около 5 с. А его максимальная скорость ограничена 250 км/ч. Стоит отметить, что новинка станет первой в R-семействе, получившей гибридный агрегат.

Напомним, что весной прошлого года был представлен «Туарег» с 421-сильным битурбированным дизельным V8 объемом 4 л. Европейцам такой автомобиль обходится почти в 90 000 евро (чуть больше 6 400 000 рублей по актуальному курсу). В России же авто в наиболее производительной версии комплектуется тем самым V6, развивающим до 340 сил. Оно оценивается в 5 159 000 рублей.