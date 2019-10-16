Почему врут спидометры всех автомобилей

Начнем с того, что все спидометры соответствуют требованиям ГОСТ и ЕЭК ООН, где завышение скорости допускается ГОСТом Р 41.39—99 пункт 5.3. И теми же ГОСТами не допускается занижение скорости. И сделано это ради нашей же с вами безопасности.

Во-первых, при завышенных показателях спидометра нарушить скоростной режим гораздо сложнее. А во-вторых, спидометр получает информацию с одного из валов в трансмиссии, скорость вращения которого прямо пропорциональна скорости вращению колес, которые, в свою очередь бывают разного диаметра, что влияет на выводящиеся на «приборку» данными.

Другими словами, поскольку спидометр не является точным прибором измерения скорости, на изменение которой влияет множество факторов, то инженерам пришлось выкручиваться и выдумывать погрешность, в рамках которой учтены такие из них, как низкое или завышенное давление в шинах; использование докатки; разница в конструкции моторов и коробок передач, а также их рабочих характеристик, наличие у автомобиля полного привода и даже отсутствие опыта у новоиспеченных водителей.