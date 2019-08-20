Пять новых дешевых компактных кроссоверов с самым большим багажником

На российском рынке сегмент компактных кроссоверов по-прежнему остается стабильно востребованным. При выборе авто, наряду с другими актуальными характеристиками, для наших соотечественников немаловажными считаются и такие параметры, как дорожный просвет и особенно — объем багажника.
Мы исследовали бюджетный сегмент компактных кроссоверов с базовой стоимостью до 1 000 000 рублей и выбрали среди них пять моделей с самым большим багажным отделением. За основу были взяты официальные параметры, предоставленные производителями, поэтому следует учитывать, что они могут быть завышены.
Речь идет о минимальном объеме грузового отсека за вторым рядом сидений. Кроме того, напоминаем, что в ряде случаев большой размер обусловлен наличием в багажнике малоразмерного запасного колеса.
Geely Emgrand X7
Согласно официальным данным, китайский кроссовер Geely Emgrand X7, который для российского рынка собирают на белорусском заводе «Бел-Джи», обладает рекордным в классе размером багажника, который составляет 580 л. Визуально это спорный показатель, хотя заметно, что в сравнении с конкурентами пространства здесь больше.
Автомобиль в стандартной версии с 1,8-литровым мотором мощностью 131 л. с. и пятиступенчатой «механикой» обойдется 1 004 900 рублей. Кроссовер с клиренсом 171 мм оснащен малоразмерной «докаткой».
Цена французского бестселлера Renault Duster стартует от 700 000 за совсем «пустую» переднеприводную версию с 1,6-литровой 114-сильной «четверкой» и пятидиапазонной механической коробкой передач. Официальные данные указывают на 475 л багажного отделения, что также далеко немало в этом классе.
Причем там помещается полноразмерное запасное колесо. Дорожный просвет «Дастера» составляет 205 мм. В полноприводном кроссовере объем багажника меньше — 408 л, зато выше клиренс — 210 мм.
Nissan Terrano
У этого «японца» почти все параметры аналогичны с Renault Duster, поскольку речь идет о почти полной копии собрата по альянсу Renault-Nissan. Одно из его различий стартовая цена: Nissan Terrano обойдется дороже — от 955 000 «деревянных».
За эти деньги доступна та же стандартная версия с 1,6-литровой 114-сильной «четверкой» и пятиступенчатой механической коробкой передач. Размер багажника переднеприводного «японца» также составляет 475 л, а клиренс — 205 мм.
Еще один китайский компактный кроссовер Brilliance V3, который внешне подозрительно напоминает автомобиль известного баварского бренда, может похвастаться багажным отделением объемом 455 л.
В базовой комплектации стоимостью 839 000 этот паркетник заряжен 1,5-литровой «четверкой» мощностью 107 л. с., которая работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. А вот дорожный просвет «китайца» мог быть и побольше — всего 170 мм.
Lifan X60
Замыкает пятерку рейтинга очередной гость из Поднебесной, который по размеру багажника обогнал самый популярный SUV российском рынке Hyundai Creta всего на 3 литра. Речь идет о компактном кроссовере Lifan X60 с грузовым отсеком объемом 405 л (у «Креты» — 402 л).
Автомобиль, который в базовой версии обойдется в 769 900 рублей, оснащается безальтернативным мотором объемом 1,8 л мощностью 128 л. с. и пятиступенчатой «механикой» Дорожный просвет Lifan X60 так же не балует размером — 179 мм.