Пять новых дешевых компактных кроссоверов с самым большим багажником

Мы исследовали бюджетный сегмент компактных кроссоверов с базовой стоимостью до 1 000 000 рублей и выбрали среди них пять моделей с самым большим багажным отделением. За основу были взяты официальные параметры, предоставленные производителями, поэтому следует учитывать, что они могут быть завышены.

Речь идет о минимальном объеме грузового отсека за вторым рядом сидений. Кроме того, напоминаем, что в ряде случаев большой размер обусловлен наличием в багажнике малоразмерного запасного колеса.