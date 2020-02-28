В России стартовали продажи экстремального Audi SQ7

В движение премиальный Audi SQ7 приводит четырехлитровый дизельный V8 с двумя нагнетателями мощностью 422 л. с. с максимальным крутящим моментом в 900 Нм. Вместе с мотором трудится восьмискоростной «автомат» tiptronic и система полного привода quattro. Мощный движок помогает SQ7 набрать первые 100 км/ч всего за 4,8 с при максимальной скорости, ограниченной электроникой 250 км/ч.

Узнать в кроссовере представителя R-семейства не так сложно. Достаточно взглянуть на решетку радиатора с литерой R и сдвоенными вертикальными планками. От стандартного «Ку седьмого» спорт-версию можно распознать еще и по выполненным под алюминий корпусами боковых зеркал и четырем хромированным патрубкам выходной системы, круглым в сечении.