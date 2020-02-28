Что делать, чтобы получить максимальную компенсацию ущерба по ОСАГО

И если ваше авто застраховано по ОСАГО, а вы не очень то знаете свои права — доплат при ремонте из своего кармана практически не избежать. Как минимизировать ущерб и не платить лишних денег?

– Единственный вариант приблизиться к компенсации ущерба без дополнительных затрат — ремонт по направлению от страховой компании, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» руководитель интернет-ресурса «Антистраховщик» Илья Афанасьев. — При ремонте вы не должны ничего доплачивать. Совсем. Ноль. Если все же попросят доплатить, попросите автосервис обосновать это требование статьями законов. Но таких обоснований нет. Запчасти должны быть новые, и вы ничего не обязаны доплачивать…

При этом крайне важно получить у СТО акт приемки сервисом автомобиля. Именно с этой даты начинает тикать 30-дневный срок, отпущенный по закону на ремонт. Правда, страховая компания может решить не ремонтировать машину, а выплатить денежную компенсацию — это, увы, ее право (спасибо страховому лобби в Госдуме). Если так случилось, вы можете оспорить сумму выплаты, заказав независимую экспертизу, на которую надо обязательно вызвать и представителя страховщика.

Кстати сказать, экспертиза будет не лишней и при приме автомобиля из ремонта, причем до того, как подпишете акт о том, что работы приняты. Если подпишите, то потом уже ничего и никому не докажете.

Одним словом, если попали в ДТП и видите, что страховая начинает юлить — не спешите лезть в карман за кошельком. Знание законов очень способствует экономии семейного бюджета.