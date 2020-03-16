Официальный дебют нового KIA Sorento состоится 19 марта

Внешность четвертого KIA Sorento давно уже не является секретом: как будет выглядеть новинка давно показали шпионские снимки, затем автомобиль рассекретили маркетологи бренда.Большой кроссовер исполнен в новом корпоративном стиле с широкой радиаторной решеткой и вертикальными фонарями.

Ожидается, что для российских покупателей новый Sorento укомплектуют атмосферным бензиновым мотором объемом 2,5 л либо 2,2-литровым турбодизелем. Гибридами вряд ли порадуют нашего брата, хотя такие силовые установки могли бы привлечь экономичностью.