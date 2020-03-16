Официальный дебют нового KIA Sorento состоится 19 марта

Фото: KIA
Премьеру кроссовер KIA Sorento нового поколения корейцы планировали провести на автосалоне в Женеве. Но мотор-шоу отменили из-за эпидемии коронавируса. Так что паркетник, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», представят публике в формате интернет-трансляции.

Внешность четвертого KIA Sorento давно уже не является секретом: как будет выглядеть новинка давно показали шпионские снимки, затем автомобиль рассекретили маркетологи бренда.Большой кроссовер исполнен в новом корпоративном стиле с широкой радиаторной решеткой и вертикальными фонарями.

Ожидается, что для российских покупателей новый Sorento укомплектуют атмосферным бензиновым мотором объемом 2,5 л либо 2,2-литровым турбодизелем. Гибридами вряд ли порадуют нашего брата, хотя такие силовые установки могли бы привлечь экономичностью.

Итак, «Соренто» дебютирует в четверг, 19 марта в 14:30 по московскому времени. Церемонию будут транслировать на официально страничке KIA в Facebook. Причем автостроитель ждет от зрителей активного участия, а точнее говоря: вопросов, которые можно задать в режиме реального времени.

Кстати, к потребителям западноевропейских стран KIA Sorento прикатит летом 2020 года. А о сроках российского старта продаж ребята из Страны утренней свежести объявят позднее.

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16 марта 2020
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