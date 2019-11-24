Каких неприятностей ждать от подержанного KIA Sorento

KIA Sorento, напомним, представили в 2009 году, а в 2012-м автомобиль претерпел рестайлинг. Из достоинств этого SUV стоит отметить просторный салон, тяговитые силовые агрегаты и достаточное количество неоригинальных запчастей, что удешевляет обслуживание машины. Но у «Сорика», понятное дело, есть свои слабые места, о которых нужно знать, если рассматривать покупку подержанного экземпляра.
Кузов
Лакокрасочное покрытие большинства современных машин — «мягкое», и Sorento в этом смысле не исключение. Сколы от камней и дорожной мелочевки на капоте, бампере и передних крыльях отнюдь не редкость. Однако ржавчина на кузове — не очень частый гость. Если коррозия все же появилась, это значит, что бывший владелец когда-то сэкономил на кузовном ремонте. А вот хромированные детали не столь стойки к нашим дорожным реалиям. «Серебрянка» довольно быстро вспучивается, ухудшая товарный вид машины, но давая возможность хорошо поторговаться.
Двигатель
Кроссовер доступен с двумя моторами — бензиновым объемом 2,4 литра (175 л. с.) и 2,2-литровым «дизелем» в 197 л. с. У последнего нужно обратить внимание на турбину, чувствительную к качеству масла. Плохая тяга двигателя и «масложор» могут говорить о том, что узел требует замены. Обычно турбина «умирает» на пробеге под 200 000 км. Так что если одометр подержанного экземпляра показывает «круглую дату», стоит обратить на турбину особое внимание.
К характерным «болячкам» можно отнести и проблемы со шкивом коленвала. Неисправность выдает себя железным лязгом в районе правого переднего колеса. Причина поломки в том, что со временем резиновая прокладка шкива рассыхается, а это приводит к его проворачиванию.
Коробка передач
Гидромеханический «автомат» надежен и к нему нет особых претензий. Однако если прежний владелец любил давить на газ, стартовал с пробуксовками и затягивал с обслуживанием, агрегат может подкинуть неприятный сюрприз. О скорой поломке дадут знать такие симптомы, как рывки при переключении передач и вибрации.
Перед покупкой поднимите автомобиль на подъемнике и осмотрите «коробку». «Потекший» сальник или масляные разводы возле шлангов охлаждения скажут о том, что агрегат требует ремонта. Либо скоро потребует.
Берем или нет?
При выборе подержанного KIA Sorento многое зависит от отношения к машине прежнего хозяина. Если он ее не жалел — от такой покупки лучше отказаться. Хоть «Сорик» и довольно крепкий автомобиль, но и у него есть свой предел прочности.
Если говорить об оптимальном выборе, то эксперты портала «АвтоВзгляд» склоняются к полноприводной версии, под капотом которой будет работать бензиновый мотор в паре с «автоматом».