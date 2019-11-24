Каких неприятностей ждать от подержанного KIA Sorento

Двигатель

Кроссовер доступен с двумя моторами — бензиновым объемом 2,4 литра (175 л. с.) и 2,2-литровым «дизелем» в 197 л. с. У последнего нужно обратить внимание на турбину, чувствительную к качеству масла. Плохая тяга двигателя и «масложор» могут говорить о том, что узел требует замены. Обычно турбина «умирает» на пробеге под 200 000 км. Так что если одометр подержанного экземпляра показывает «круглую дату», стоит обратить на турбину особое внимание.

К характерным «болячкам» можно отнести и проблемы со шкивом коленвала. Неисправность выдает себя железным лязгом в районе правого переднего колеса. Причина поломки в том, что со временем резиновая прокладка шкива рассыхается, а это приводит к его проворачиванию.

Коробка передач

Гидромеханический «автомат» надежен и к нему нет особых претензий. Однако если прежний владелец любил давить на газ, стартовал с пробуксовками и затягивал с обслуживанием, агрегат может подкинуть неприятный сюрприз. О скорой поломке дадут знать такие симптомы, как рывки при переключении передач и вибрации.

Перед покупкой поднимите автомобиль на подъемнике и осмотрите «коробку». «Потекший» сальник или масляные разводы возле шлангов охлаждения скажут о том, что агрегат требует ремонта. Либо скоро потребует.