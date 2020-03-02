В России стартовали продажи кроссовера KIA Seltos

Фото: KIA
Совершенно новый компактный кроссовер встал на российский конвейер в середине января. Теперь же, спустя полтора месяца, паркетник приехал в шоу-румы марки. Модель представлена с тремя моторами — на выбор — и в шести комплектациях.

Корейцы предлагают нашим соотечественникам KIA Seltos в 20 модификациях. На вооружении кроссовера стоит 123-сильный мотор, работающий вкупе с «механикой» или АКП, распределяющими тягу как на переднюю ось, так и на все колеса.

Кроме того, в ассортименте авто имеется двухлитровый «атмосферник» мощностью 149 л. с., агрегатированный с вариатором, передним или полным приводом, а также топовый турбодвижок с отдачей в 177 сил. Он трудится с семидиапазонным «роботом» и приводом на обе оси.

Помимо этого, в палитре окраски кузова Seltos, чью сбоку наладили на калининградском заводе «Автотор», есть 14 оттенков, плюс шесть вариантов двухцветных решений. Ценник на автомобиль начинается от 1 099 900 рублей.

Кстати, обозреватели портала «АвтоВзгляд» уже успели обкатать новейший KIA Seltos, только-только заехавший в шоу-румы. Все подробности о новинке, о ее плюсах и минусах перед конкурентом Hyundai Creta можно узнать — здесь.

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2 марта 2020
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