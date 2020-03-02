В России стартовали продажи кроссовера KIA Seltos

Корейцы предлагают нашим соотечественникам KIA Seltos в 20 модификациях. На вооружении кроссовера стоит 123-сильный мотор, работающий вкупе с «механикой» или АКП, распределяющими тягу как на переднюю ось, так и на все колеса.

Кроме того, в ассортименте авто имеется двухлитровый «атмосферник» мощностью 149 л. с., агрегатированный с вариатором, передним или полным приводом, а также топовый турбодвижок с отдачей в 177 сил. Он трудится с семидиапазонным «роботом» и приводом на обе оси.