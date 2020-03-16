По китайскому сценарию: могут ли в России начать задерживать водителей из-за коронавируса

Москва, с официальной численностью населения около 15 млн. человек, не далеко ушла по этому показателю от Уханя. Теоретически, если и в российской столице пойдет вверх число заболевших коронавирусом, уханьский вариант могут вполне ввести и тут — с вытаскиванием из машин подозрительных с медицинской точки зрения граждан и эвакуацией самих авто на специальные стоянки для «передержки».

Подобный сценарий отнюдь не умозрителен. Пару недель назад в СМИ уже проходили сообщения, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки власти города могут ввести режим чрезвычайной ситуации, подразумевающей комендантский час, блокпосты на выездах в мегаполис, патрули Росгвардии на улицах.

И введение подобных мер — перспектива отнюдь не иллюзорная. Подобный режим может быть введен в рамках Закона РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Согласно его букве, карантин на дорогах и прочие «уханьские» порядки могут быть введены, если пострадавших набирается 50—500 человек или материальный ущерб составляет 5—500 млн. рублей. И тогда довольно жесткие, но вполне оправданные меры прежупреждения заболеваемости могут применить и к водителям. Хотя будем надеятся, что этого не случится.

Тем временем, на данный момент в столице России подтверждены 33 случая заражения коронавирусом 2019-nCoV. До уровня 50 человек осталось всего ничего…