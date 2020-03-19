Первое знакомство с KIA Sorento нового поколения

Первые фотографии абсолютно нового Sorento появились еще месяц назад. Сейчас, после интернет-трансляции, можно сказать, что машину в таком виде, как на фото и предложат покупателям.
Sorento получил новую платформу, на которой базируется KIA K5, то есть Optima нового поколения. А по сравнению с предшественником, знакомого нам, как Sorento Prime, корейский SUV стал крупнее. Длина, ширина и высота равны 4810 мм, 1900 мм и 1690 мм соответственно.
Колесную базу растянули на 35 мм, так что теперь она составляет 2815 мм. Заявленный дорожный просвет — 176 мм, что неплохо для кроссовера такого класса.
В зависимости от комплектации и рынка сбыта Sorento может быть, как с тремя рядами кресел, так и с раздельными креслами второго ряда. Предположим, что нашим покупателям предложат именно первый вариант, потому как он видится нам более классическим. Да и семиместных машин в России не так уж и много. Так что здесь для Sorento открывается простор.
Теперь пара слов про салон. Он полностью переработан. Вместо обычной «приборки» перед водителем установили большую цифровую панель диагональю 12,3 дюйма, на которую выводится все необходимая дорожная информация. А в центре передней панели — 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедиа.
Наконец, в соответствии с автомобильной модой, традиционный селектор коробки передач заменен вращающейся шайбой. Кстати, на интернет-презентации рассказали, что механической коробки передач у кроссовера не будет. Это и понятно. Машина такого уровня должна быть «двухпедальной».
В США, Южной Корее и Европе станут активно продвигать гибридный вариант полноразмерного корейского SUV. Такой Sorento получил бензо-электрическую силовую установку суммарной мощностью 230 л. с. Она состоит из 180-сильного 1,6-литрового наддувного мотора, который работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом», а также 60-сильного электродвигателя.
В качестве альтернативы предложат 2,2-литровый наддувный «дизель» в 202 «лошади», который агрегатирован с 8-ступенчатым «роботом» и двумя сцеплениями.
Российская гамма силовых агрегатов пока остается в тайне. Однако предположим, что нашим покупателям предложат «дизель», а также бензиновый турбомотор 2,5 T-GDi мощностью 281 л. с., который так же будет доступен в США и Корее.