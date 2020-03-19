Первое знакомство с KIA Sorento нового поколения

Первые фотографии абсолютно нового Sorento появились еще месяц назад. Сейчас, после интернет-трансляции, можно сказать, что машину в таком виде, как на фото и предложат покупателям.

Sorento получил новую платформу, на которой базируется KIA K5, то есть Optima нового поколения. А по сравнению с предшественником, знакомого нам, как Sorento Prime, корейский SUV стал крупнее. Длина, ширина и высота равны 4810 мм, 1900 мм и 1690 мм соответственно.

Колесную базу растянули на 35 мм, так что теперь она составляет 2815 мм. Заявленный дорожный просвет — 176 мм, что неплохо для кроссовера такого класса.

В зависимости от комплектации и рынка сбыта Sorento может быть, как с тремя рядами кресел, так и с раздельными креслами второго ряда. Предположим, что нашим покупателям предложат именно первый вариант, потому как он видится нам более классическим. Да и семиместных машин в России не так уж и много. Так что здесь для Sorento открывается простор.