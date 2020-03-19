Первое знакомство с KIA Sorento нового поколения

Фото: KIA
Новый Sorento планировали показать на автосалоне в Женеве, но не срослось. Коронавирус «закошмарил» Европу настолько, что крупнейший автосалон Старого Света отменили, а премьеру перенесли в интернет. Она состоялась только 19 марта.

Первые фотографии абсолютно нового Sorento появились еще месяц назад. Сейчас, после интернет-трансляции, можно сказать, что машину в таком виде, как на фото и предложат покупателям.

Sorento получил новую платформу, на которой базируется KIA K5, то есть Optima нового поколения. А по сравнению с предшественником, знакомого нам, как Sorento Prime, корейский SUV стал крупнее. Длина, ширина и высота равны 4810 мм, 1900 мм и 1690 мм соответственно.

Колесную базу растянули на 35 мм, так что теперь она составляет 2815 мм. Заявленный дорожный просвет — 176 мм, что неплохо для кроссовера такого класса.

В зависимости от комплектации и рынка сбыта Sorento может быть, как с тремя рядами кресел, так и с раздельными креслами второго ряда. Предположим, что нашим покупателям предложат именно первый вариант, потому как он видится нам более классическим. Да и семиместных машин в России не так уж и много. Так что здесь для Sorento открывается простор.

Фото: KIA

Теперь пара слов про салон. Он полностью переработан. Вместо обычной «приборки» перед водителем установили большую цифровую панель диагональю 12,3 дюйма, на которую выводится все необходимая дорожная информация. А в центре передней панели — 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедиа.

Наконец, в соответствии с автомобильной модой, традиционный селектор коробки передач заменен вращающейся шайбой. Кстати, на интернет-презентации рассказали, что механической коробки передач у кроссовера не будет. Это и понятно. Машина такого уровня должна быть «двухпедальной».

В США, Южной Корее и Европе станут активно продвигать гибридный вариант полноразмерного корейского SUV. Такой Sorento получил бензо-электрическую силовую установку суммарной мощностью 230 л. с. Она состоит из 180-сильного 1,6-литрового наддувного мотора, который работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом», а также 60-сильного электродвигателя.

В качестве альтернативы предложат 2,2-литровый наддувный «дизель» в 202 «лошади», который агрегатирован с 8-ступенчатым «роботом» и двумя сцеплениями.

Российская гамма силовых агрегатов пока остается в тайне. Однако предположим, что нашим покупателям предложат «дизель», а также бензиновый турбомотор 2,5 T-GDi мощностью 281 л. с., который так же будет доступен в США и Корее.

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19 марта 2020
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