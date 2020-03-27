Почему лучше отказаться от покупки подержанного BMW X5

Премиальный кроссовер BMW X5 в кузове с индексом E53 появился в 1999 году, а в 2003 году ему провели рестайлинг. Подержанные «немцы» привлекают тем, что цена на них сейчас очень уж доступная. Машину можно купить, выложив всего 560 000 рублей. А за 850 000 ₽ реально приобрести экземпляры в самых дорогих комплектациях. Рассказываем, стоит ли это делать.

Кузов

Первое, на что сразу обращаем внимание — это состояние кузова. У него не должно быть никаких зазоров. Иначе можно с уверенностью сказать, что машина побывала в ДТП. Кроме этого, посмотрите на состояние стоек, лонжеронов и «чашек» амортизаторов. Все сварочные швы на них должны быть ровными. Если нет, значит машина попадала в серьезные аварии, и ей вытягивали кузов.

Учтите и то, что передние бампер и крылья у Х5 пластиковые, а капот — алюминиевый. Поэтому определить, красили ли их — довольно сложно, причем даже с помощью специального прибора — толщиномера. Однако, как показывает практика, почти у 80% всех BMW X5 кузов битый и не всегда качественно восстановленный.

Двигатель

На кроссовер ставили два бензиновых мотора: 3-литровую рядную «шестерку» в 272 л. с. и 4,8-литровый агрегат мощностью 355 л. с. так же в списке — наддувный дизель объемом 3 л (235 и 286 сил). После рестайлинга мощность подняли. Трехлитровый мотор стал развивать 306 л. с., а V8 — 407 сил. Отдача дизельных модификаций выросла до 245 и 306 л. с.

Бензиновые агрегаты не отличаются надежностью. У рядной «шестерки» нередки проблемы с системой Bi-Vanos (управления подъема и опускания клапанов). Первые признаки неисправности — неровная работа мотора на холостых оборотах. Если промывка и заливка свежего масла не помогла, готовьтесь раскошелится на 150 000 рублей. Столько стоит замена узла.