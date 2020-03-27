Почему лучше отказаться от покупки подержанного BMW X5

Премиальный кроссовер BMW X5 в кузове с индексом E53 появился в 1999 году, а в 2003 году ему провели рестайлинг. Подержанные «немцы» привлекают тем, что цена на них сейчас очень уж доступная. Машину можно купить, выложив всего 560 000 рублей. А за 850 000 ₽ реально приобрести экземпляры в самых дорогих комплектациях. Рассказываем, стоит ли это делать.
Кузов
Первое, на что сразу обращаем внимание — это состояние кузова. У него не должно быть никаких зазоров. Иначе можно с уверенностью сказать, что машина побывала в ДТП. Кроме этого, посмотрите на состояние стоек, лонжеронов и «чашек» амортизаторов. Все сварочные швы на них должны быть ровными. Если нет, значит машина попадала в серьезные аварии, и ей вытягивали кузов.
Учтите и то, что передние бампер и крылья у Х5 пластиковые, а капот — алюминиевый. Поэтому определить, красили ли их — довольно сложно, причем даже с помощью специального прибора — толщиномера. Однако, как показывает практика, почти у 80% всех BMW X5 кузов битый и не всегда качественно восстановленный.
Двигатель
На кроссовер ставили два бензиновых мотора: 3-литровую рядную «шестерку» в 272 л. с. и 4,8-литровый агрегат мощностью 355 л. с. так же в списке — наддувный дизель объемом 3 л (235 и 286 сил). После рестайлинга мощность подняли. Трехлитровый мотор стал развивать 306 л. с., а V8 — 407 сил. Отдача дизельных модификаций выросла до 245 и 306 л. с.
Бензиновые агрегаты не отличаются надежностью. У рядной «шестерки» нередки проблемы с системой Bi-Vanos (управления подъема и опускания клапанов). Первые признаки неисправности — неровная работа мотора на холостых оборотах. Если промывка и заливка свежего масла не помогла, готовьтесь раскошелится на 150 000 рублей. Столько стоит замена узла.
Дизели — более надежны, но проблемы тоже есть. Обратите внимание на вихревые заслонки впускного коллектора. Они начинают «потеть» маслом после 100 000 км. Если проблему запустить, то заслонки заклинят в промежуточном положении и постепенно начнут разрушаться. В итоге их обломки попадут в цилиндры, и дорогой ремонт владельцу гарантирован.
Трансмиссия
На автомобиль сначала устанавливали 6-ступенчатый «автомат», а позже его заменили «восьмиступкой». Последний доставит гораздо меньше проблем, при условии, что владелец регулярно обслуживал агрегат. Если с заменой масла затягивали, продукты износа «убьют» трансмиссию.
За раздаточной коробкой тоже надо следить, ведь если она сломается, нужно будет выложить порядка 250 000 рублей на ремонт. Согласитесь, для машины, которая стоит 850 000 рублей, это разорительно.
Подвеска
Кроссоверов с обычной пружинной подвеской на рынке мало. А ведь такая ходовая практически не доставляет проблем. К сожалению, в подавляющем большинстве, «икс пятые» у нас оснащены пневмоподвеской. И вот с ней можно намучиться. Пневмобаллоны, считайте, расходный материал. Они, подчас, и 50 000 км не «ходят». А через 150 000 км пробега может сломаться компрессор.
Итог
Если уж положили глаз на подержанный X5, выбирайте машину с дизельным мотором и пружинной «ходовой». Скажем сразу: такие экземпляры найти трудно, но они есть. В других случаях предлагаем не рисковать и отказаться от покупки. Подержанный премиум привлекает доступной ценой, но стоимость ремонта и количество поломок может разорить владельца.