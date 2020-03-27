В России отзывают кроссоверы Audi из-за проблем с проводкой

Под сервисную акцию попали 246 паркетников Audi Q7 и Q8, проданных в 2019 и 2020 годах. Как оказалось, у этих автомобилей может треснуть поперечина в каркасе водительского кресла. А острые края сломанной детали в свою очередь способны повредить жгут проводов, находящийся рядом. Причем брак не влияет на прочность самого сиденья.

Представители бренда, связавшись с владельцами дефектных авто, пригласят их в дилерский центр. Но, чтобы не дожидаться официального оповещения, хозяева кроссоверов могут сами оперативно узнать, не пдопадает ли их машина под отзыв. Для этого достаточно на сайте Росстандарта в разделе «Сервисы» ввести VIN в поисковую строку.

Если авто засветилось в списках, необходимо связаться с дилером и записаться на ремонт, где специалисты проведут диагностику и, по необходимости, заменять каркас спинки левого переднего кресла.

Кстати, осенью 2019 года в сервис приглашали хозяев другого кроссовера марки — Audi Q5 — из-за неисправности в креплении накладки задней колесной арки.