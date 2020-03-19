Audi везет в Россию сразу четыре новинки

Фото: Audi
Немецкий премиальный бренд готовит для российских покупателей целый ряд новинок. Об этом свидетельствует расширенный сертификат на Audi A6 и A7, доступный в общедоступной базе Росстандарта.

Судя по Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), для наших соотечественников планируют привезти «заряженные» седан Audi S6 и фастбэк S7, построенные на одной платформе. На вооружении обеих новинок — 450-сильный бензиновый V6 объемом 2,9 л, работающий вкупе с восьмискоростным «автоматом». Кстати, мотор уже знаком поклонникам ингольштадтской марки по другим «горячим» моделям — Audi RS4 и RS5.

Кроме того, в документе идет речь и об A6 Avant. «Сарай» предложит — на выбор — двухлитровую бензиновую «четверку» мощностью 190 л. с., той же мощности дизель и трехлитровую V-образную «шестерку» на тяжелом топливе, выдающую 249 «лошадей». Младшие моторы сочетаются с семиступенчатым «роботом» и двойным сцеплением. Более производительному движку аккомпанирует АКП о восьми скоростях.

Но и это еще не все — немцы сертифицировали еще и полноприводный универсал повышенной проходимости — Audi A6 allroad quattro. Под капотом вседорожного «вагона» — бензиновая «шестерка» на 340 сил и турбодизель, развивающий 249 л. с., как у Avant.

Стоит отметить, что Одобрение типа транспортного средства — не стопроцентная гарантия того, что автомобиль появится на рынке. Документ лишь дает возможность вывести авто в продажу. И если Audi A6 allroad quattro анонсирован на официальном сайте бренда, то о выходе остальных новинок конкретики пока нет.

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19 марта 2020
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