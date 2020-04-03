Чем расстроит и порадует подержанный Subaru Forester

«Четвертый» Forester появился в 2012 году, а в 2015 и 2016 годах модель претерпела два рестайлинга. Кроссовер довольно популярен на российском рынке, да и еще и ликвиден. Автомобили 2012—2014 годов выпуска можно купить за 900 000 рублей, а более свежие рестайлинговые экземпляры 2016 года продают минимум за 1 400 000 рублей.

Цены приемлемые, однако знайте, что обслуживание Subaru — дело разорительное. Запчасти дороже, чем у конкурентов, да и простые на первый взгляд операции делать сложнее. Прежде всего потому, что у машины оппозитный мотор. Скажем, для замены свечей зажигания нужно снять аккумулятор, впускной коллектор, бачок омывателя и воздушный фильтр. Попробуйте провернуть такое в полевых условиях. Так что абы каким бензином автомобиль заправлять нельзя. Выйдет себе дороже.

Кузов

У него крепкое лакокрасочное покрытие и хорошая коррозийная стойкость, так что сколы краски и ржавчина встречаются редко. А вот на дверные уплотнители надо обратить внимание: со временем резинки дубеют и начинают пропускать в салон пыль.

Двигатели

2-литровый агрегат мощностью 150 л. с. очень ресурсный, может пройти без капремонта 250 000 км, что по нашим временам просто великолепно. Цепь ГРМ исправно «ходит» около 200 000 км.

Но чтобы двигатель прослужил верой и правдой весь этот срок, нужно следить за уровнем масла, ведь объем картера мотора маленький, а многие владельцы жалуются на «масложер». Это, зачастую, приводит к масляному голоданию и дорогому ремонту двигателя.

Мотор 2.5 л, развивающий 175 л. с., склонен к перегреву, потому мастера рекомендуют промывать радиаторы пару раз в год и следить за уровнем охлажда­ющей жидкости.