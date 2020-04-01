Почему крайне опасно устанавливать «докатку» на ведущую ось автомобиля

Установка полноразмерного запасного колеса никак не должна сказываться на поведении автомобиля. Это в теории. А на практике бывает наоборот: машину начинает уводить в сторону.

Дело в том, что «запаска», лежащая в багажнике, не изнашивается, а вот шины основных колес такому износу подвержены. В итоге, даже если размерность колес совпадает, их внешний диаметр может различаться. Вот и получается, что когда вы едете прямо, руль приходится поворачивать на небольшой угол, иначе машину будет вести.

Бывает и так, что покупали автомобиль, скажем, на 17-дюймовых колесах, а «запаска» — 16-дюймовая. Если такую поставить на ведущую ось, машину также начнет уводить, причем очень сильно.

Учтите, что это еще и вредно для трансмиссии, потому как нарушается баланс автомобиля. Плюс ко всему, начинает «глючить» множество электронных датчиков. Скажем, система давления в шинах, а так же электронная система стабилизации. Электроника в этом случае может сработать некорректно, что в свою очередь, имеет шанс привести к аварии.