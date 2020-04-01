Почему крайне опасно устанавливать «докатку» на ведущую ось автомобиля

Фото из открытых источников
Типичная ситуация: прокол переднего колеса на дороге. Вы поставили штатную «докатку» или полноразмерное запасное колесо, как вдруг, автомобиль начало уводить в сторону, а на приборной панели загорелись ошибки. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, почему так происходит, и в чем причина неисправности.

Установка полноразмерного запасного колеса никак не должна сказываться на поведении автомобиля. Это в теории. А на практике бывает наоборот: машину начинает уводить в сторону.

Дело в том, что «запаска», лежащая в багажнике, не изнашивается, а вот шины основных колес такому износу подвержены. В итоге, даже если размерность колес совпадает, их внешний диаметр может различаться. Вот и получается, что когда вы едете прямо, руль приходится поворачивать на небольшой угол, иначе машину будет вести.

Бывает и так, что покупали автомобиль, скажем, на 17-дюймовых колесах, а «запаска» — 16-дюймовая. Если такую поставить на ведущую ось, машину также начнет уводить, причем очень сильно.

Учтите, что это еще и вредно для трансмиссии, потому как нарушается баланс автомобиля. Плюс ко всему, начинает «глючить» множество электронных датчиков. Скажем, система давления в шинах, а так же электронная система стабилизации. Электроника в этом случае может сработать некорректно, что в свою очередь, имеет шанс привести к аварии.

Фото из открытых источников

Следующая ситуация. Многие машины сейчас оснащают так называемыми узкими докатками. Давление в такой шине большое — от 4,5 бара. Поэтому поставив ее на ведущую ось, водитель в любом случае будет ощущать увод автомобиля.

И еще один пример. Производители дорогих авто нередко размещают в подполе багажника «докатку» с шиной, которая как бы спрессована и надувается, после того, как водитель подключает к ней компрессор. Такие решения есть, скажем, у Volkswagen Touareg.

Поставив такое колесо на ведущую ось, помните об осторожности, ведь полноценного протектора на нем нет. Поэтому в дождливую погоду появится эффект аквапланирования, и машина начнет менять курс.

Идеальное решение в подобном случае — установить на ведущую ось колесо с задней оси, а «докатку» смонтировать назад. Порой, одному это сделать трудно. Поэтому самый простой совет — двигаться до ближайшего шиномонтажа со скоростью не выше 50 км/ч. Так будет безопаснее.

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1 апреля 2020
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