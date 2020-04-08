Bentley собирается выпустить новый ультрароскошный кроссовер

Фото: Bentley
Флагманский седан Bentley Mulsanne уходит на покой. А его место на вершине продуктовой линейки бренда займет совершенно новый кроссовер. Дело в том, что большинство продаж британской компании приходится именно на этот перспективный сегмент.

Сегодня суперроскошный бренд предлагает своим покупателям только один кроссовер — Bentley Bentayga. Модель завоевала наибольшую популярность из всех авто компании: в 2019 году 47% продаж марки пришлось именно на нее.

Поэтому и было принято решение создать еще одного представителя сегмента SUV, сообщает британское издание Autocar со ссылкой на генерального директора Эдриана Холлмарка (Adrian Hallmark). Так что покидающий конвейер Bentley Mulsanne заменит не седан и не спорткупе, а именно кроссовер. Никаких подробностей о новинке пока не сообщается.

Итак, лимузин Mulsanne вскоре станет историей. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», авто попрощается с миром версией 6.75 Edition by Mulliner, посвященной 6,75-литровому V8, недавно отметившему свое 60-летие. Финальный седан выйдет ограниченной партией в 30 экземпляров.

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8 апреля 2020
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